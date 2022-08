Vlada za domače odbojkarsko SP namenila dodaten milijon evrov

"Vlada Republike Slovenije je Odbojkarski zvezi Slovenije za organizacijo svetovnega prvenstva v odbojki za moške leta 2022 v Sloveniji ob sredstvih, ki so bila zvezi že odobrena v višini 2.000.000 evrov, zagotovila dodatna sredstva v višini 1.000.000 evrov. Ta bodo namenjena plačilu pristojbine za pridobitev organizacijskih pravic za izvedbo prvenstva in zagotovljena iz proračunske postavke 173210 - Trženje in razvoj turizma za leto 2022," sta zapisali ministrstvi za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za izobraževanje, znanost in šport.

Kot so dodali, vlada preko Urada Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Slovensko turistično organizacijo priložnost SP izkorišča za lansiranje ambiciozne, večletne promocije edinstvene zgodbe Slovenije kot dežele vrhunskih športnikov. To je posledica sistematičnega vlaganja v mlade in športno infrastrukturo, izjemnega ekosistema športnih organizacij, športne in rekreacijske kulture ter na športni razvoj otrok in mladine osredotočene športne politike.