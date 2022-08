Lepa dekleta slovenskih odbojkarjev v dvorani, Franci in Ja zunaj

Klemen Čebulj se je pri njem kalil tri leta, med 16. in 19. letom starosti, preden je odšel v ACH Volley in pozneje v Italijo. Njegova igralca sta bila tudi Rok Možič , preden je šel v prvo ligo, in tudi Jan Klobučar . "Največji ponos trenerja je to, da pride igralec do tako vrhunske ravni, kot so prišli oni," zadovoljno poudari.

V VIP loži so sicer ravno predstavili promocijsko kampanjo Slovenije kot dežele vrhunskih športnikov in premierno predvajali dvominutni promocijski spot, ki pripoveduje to zgodbo. Del nje je tudi Jurij Čopi , športni pedagog na II. Gimnaziji Maribor in znameniti odbojkarski trener.

Pravi, da je odbojka posebna tudi zato, ker ni kontakta: "Vsi ostali ekipni športi imajo kontakt, že to je velika razlika, pa tudi drugačna energetska potrošnja kot denimo pri nogometu ali košarki, kjer se akcija razvleče. V odbojki so precej kratke točke zelo intenzivne. Pri pripravi odbojkarja se osredotočamo predvsem na to, da je sposoben dolgo časa biti zelo eksploziven in hiter. Da lahko dve uri ali dve uri in pol izvaja gibe na enako kakovostni ravni. Ena akcija v tem športu traja pet ali deset sekund, nato je odmor, v naslednji akciji pa morajo biti spet enako eksplozivni, kot so bili prej in nato ponavljati to isto zgodbo," opiše, kako mora biti igralec odbojke predvsem sposoben zadržati ves čas enako visoko raven koncentracije in zbranosti.

Dva odojka in kopica znanih obrazov

Slovenski odbojkarji so jo v nedeljo vsekakor držali, čeprav so jim nasproti stali olimpijski prvaki. Navijači so že popoldne pred dvorano Stožice za srečo spekli dva odojka in jima nadeli pomenljivi imeni: prvega so poimenovali Franci, drugega pa Ja. Skupaj sta tako tvorila ime države tokratnih odbojkarskih nasprotnikov.