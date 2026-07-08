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Nova žrtev ošpic v Srbiji: umrla 21-letna mamica
Slovenija

Nova žrtev ošpic v Srbiji: umrla 21-letna mamica

Cepljene ženske imajo do 90 odstotkov manj možnosti za raka na materničnem vratu
Slovenija

Cepljene ženske imajo do 90 odstotkov manj možnosti za raka na materničnem vratu

Novosti pri naročanju pacientov: na čakalni seznam morate biti uvrščeni v petih dneh po predložitvi napotnice
Slovenija

Novosti pri naročanju pacientov: na čakalni seznam morate biti uvrščeni v petih dneh po predložitvi napotnice

Ne vsebujejo le vitaminov: šumeče tablete lahko skrivajo veliko soli
Nega in zdravje

Ne vsebujejo le vitaminov: šumeče tablete lahko skrivajo veliko soli

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin
Slovenija

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin

Tudi preveč svetlobe nam lahko škodi Slovenija

Tudi preveč svetlobe nam lahko škodi

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Kisik za celjenje ran in športne dosežke Slovenija

Kisik za celjenje ran in športne dosežke

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, območje zastojev, zamuda: 6 min, dolžina: 4 km in 600 m.
Ovire 24ur.com
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, v križišču Maistrove in Raičeve ulice, zaprt en prometni pas, prireditev "Mednarodna žonglerska konvencija", zapora pasu za naravnost in pasu za levo zavijanje.
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