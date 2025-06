Kako lahko pomladite svojo kožo na naraven, klinično dokazan način

Nega in zdravje

Ste se kdaj vprašali, zakaj so nekatere ženske pri štiridesetih videti skoraj enako mladostne kot v dvajsetih? Čeprav mnogi verjamejo, da je sveža in napeta stvar genetike, skrivnost mladostnega izgleda dejansko tiči v razumevanju staranja kože – in v izbiri nege, ki lahko ta proces upočasni (ali celo obrne).