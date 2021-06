Kako pred komarji zaščitimo najmlajše: reakcija pri 18-mesečni deklici iz ure v uro hujša

Nadležnega zvoka otroci še ne prepoznajo, zato se tudi ne znajo zaščititi. Zgodnje jutro po prvi noči na morskem oddihu je tako za 18-mesečno deklico namesto počitniške radosti prineslo nešteto pikov komarjev. "Otroci imajo zelo mehko kožo, ki je za komarje privlačna, in to po navadi vidimo na odkritih delih – po glavi, kjer še nimajo laskov, po rokah in nogah," razloži pediater Denis Baš.

Reakcija na pike je bila pri 18-mesečni deklici iz ure v uro hujša, dekličina koža je bila vedno bolj rdeča in srbeča. "Določen delež otrok ima hujšo reakcijo. Takrat poleg hlajenja in hladilnih krem priporočamo tudi lokalni kortikosteroid, ki ga predpišemo zdravniki, in antihistaminik. Gre za sirup, ki olajša srbenje in zmanjša oteklino," pravi Baš.

In kako ob večjih reakcijah vedeti, kdaj obiskati zdravnika? To je odvisno od velikosti otekline, pravi Baš, in sicer je čas za obisk zdravnika takrat, ko oteklina preseže velikost enega ali dveh centimetrov. "Če je mesto zelo oteklo in pordelo ali ima otrok celo povišano telesno temperaturo, ali pa če se po nekaj dneh, ko si je otrok tisto kožo spraskal, pojavita gnojni izcedek in rdečina, kar kažeta na neko bakterijsko superinfekcijo." opiše Baš.