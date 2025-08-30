Kratkovidnost naših šolarjev

Kratkovidnost, znana tudi kot miopija, oziroma minus dioptrija, postaja vse bolj pereča težava med otroki. Sodoben način življenja, ki vključuje dolge ure pred računalniškimi in telefonskimi zasloni ter manj časa na prostem, močno prispeva k hitremu napredovanju te težave. Vsak starš si želi najboljše za svojega otroka, a pogosto ne ve, da lahko otroku pri pojavu kratkovidnosti aktivno pomaga.

Zakaj pride do pojava kratkovidnosti?

"Že desetletja se domneva, da je kratkovidnost genetsko pogojena, kar potrjuje tudi večje število primerov kratkovidnosti v družinah, zlasti pri potomcih staršev s kratkovidnostjo in pri tistih, ki imajo bližnje sorodnike s to vrsto okvare vida. V zadnjih dvajsetih letih se je razširjenost kratkovidnosti močno povečala. Verjetno je to povezano veliko bolj z okoljskimi dejavniki kot genetskimi, saj se spreminja način življenja. Veliko več je uporabe digitalnih naprav, podaljšuje se čas izobraževanja, več je bližinskega dela, veliko manj časa pa ljudje preživijo na prostem," pravi dr. Petra Popović. Kljub temu, da genetika igra pomembno vlogo, so prav okoljski dejavniki ključni pri hitrem napredovanju te težave. Starši morajo biti pozorni na znake, kot so otrokovo mencanje oči, pritoževanje nad bolečinami v glavi, slab vid na daljavo ali približevanje stvari med branjem. Očalne leče MiYOSMART, ki jih je razvilo podjetje HOYA, izboljšujejo vid otrok in hkrati upočasnjujejo napredovanje kratkovidnosti. To pomeni, da otrokov vid ne bo le jasen, ampak se bo rast kratkovidnosti na dolgi rok upočasnila.

Inovativnime očalne leče MiYOSMART FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Kako lahko MiYOSMART pomaga otrokom?

MiYOSMART leče so posebej zasnovane za otroke. So varne, enostavne za uporabo in neinvazivne. V primerjavi z drugimi metodami, kot so atropinske kapljice ali ortokeratološke leče, so MiYOSMART leče preprostejše za prilagoditev in otrokom omogočajo naravno izkušnjo nošenja očal.3 Prav tako so klinično dokazano učinkovite pri upočasnjevanju napredovanja kratkovidnosti. Pri nakupu, vam z različnimi garancijami zagotavljajo, da ste lahko brez skrbi v primerih rasti dioptrije znotraj prvih 6 mesecev, če se leče zlomijo ali se jih otrok ne more navaditi. Ne odlašajte in za vid svojega otroka poskrbite pravočasno! MiYOSMART je rešitev, ki bo dolgoročno koristila tako vam kot vašemu otroku.

MiYOSMART v optiki Oftalma je priložnost, da poskrbite za vid svojega otroka

Preko spletne strani www.oftalma.si/miyosmart se lahko naročite na pregled pri dr. Petri Popović in se posvetujete o MiYOSMART rešitvi za kratkovidnost vašega otroka. Vsak otrok je drugačen, zato je pomembno, da ga pregleda očesni zdravnik, ki bo hkrati določil najboljše zdravljenje zanj. Čas največje rasti kratkovidnosti pri otrocih je med 8. in 10. letom starosti. 4 Prijave so že mogoče, zato vas vabimo, da obiščete spletno stran www.oftalma.si/miyosmart, izpolnite obrazec in si zagotovite svoj termin. V kolikor bodo ta dan vsi termini zapolnjeni, vas bodo v optiki Oftalma z veseljem povabili na drugega.

Dve leti izkušenj, več kot 170 otrok in odlični rezultati⁵

V več kot dveh letih dela z očalnimi lečami MiYOSMART smo v naš optični center Oftalma vključili že preko 170 otrok. Na podlagi tako široke baze uporabnikov lahko z gotovostjo potrdimo, da očalne leče MiYOSMART resnično delujejo – dr. Petra Popović: v veliki večini primerov opažamo znatno upočasnitev napredovanja kratkovidnosti. Otroci se na očalne leče hitro navadijo, starši pa cenijo predvsem učinkovitost in dolgoročne koristi. Naša praksa kaže, da je MiYOSMART trenutno ena najbolj zanesljivih rešitev za obvladovanje otroške kratkovidnosti. Poleg tega imajo očalne leče MiYOSMART tudi garancijo na spremembo dioptrije: - Če se v 6 mesecih dioptrija spremeni za več kot 0,25, ste upravičeni do novega para leč s 40 % popustom. - Če se dioptrija poveča za več kot 0,75, pa vam pripada nov par leč popolnoma brezplačno. Zaradi dobrih izkušenj, zadovoljnih otrok in staršev ter oprijemljivih rezultatov verjamemo, da MiYOSMART predstavlja pomemben korak naprej v skrbi za zdravje otroških oči.

