Ne vsebujejo le vitaminov: šumeče tablete lahko skrivajo veliko soli

Podatek o vsebnosti natrija oz. soli na označbi prehranskih dopolnil ni obvezen in je bil prisoten le na 23 odstotkih od 71 analiziranih vzorcev šumečih tablet, ki so jih nabavili v lekarnah, trgovinah in preko spleta. Raziskovalci so v vzorcih zato laboratorijsko določili vsebnost natrija in ga preračunali na ekvivalent soli.

"Povprečna vsebnost soli je znašala kar 0,64 grama na šumečo tableto, pri posameznih izdelkih pa tudi bistveno več. Pri izdelkih, kjer proizvajalci priporočajo uživanje več tablet dnevno, lahko uporabnik samo s prehranskim dopolnilom zaužije približno 1,8 grama soli dnevno, kar predstavlja več kot tretjino mejne vrednosti, nad katero se povišajo tveganja za srčno-žilne bolezni," je rezultate raziskave v današnjem sporočilu za javnost pojasnila Katja Žmitek z Inštituta za nutricionistiko in VIST Fakultete za aplikativne vede.

Še posebno previdnost pri uporabi tovrstnih izdelkov svetuje osebam s povišanim krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja ali ledvic, pa tudi vsem ostalim, ki želijo zmanjšati vnos soli v prehrani.

Maša Hribar z Inštituta za nutricionistiko je izpostavila, da ljudje prehranska dopolnila pogosto uporabljajo z namenom podpore zdravju, zato pri njihovi uporabi običajno ne razmišljajo, da lahko predstavljajo tudi pomemben vir soli. "Ker šumeče tablete zaužijemo kot napitek in običajno nimajo slanega okusa, potrošniki takšnega vnosa soli niti ne opazijo. Naša raziskava pa kaže, da lahko šumeče tablete predstavljajo pomemben skriti vir natrija, posebej pri redni vsakodnevni uporabi," je navedla.