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Nega in zdravje

Ne vsebujejo le vitaminov: šumeče tablete lahko skrivajo veliko soli

Ljubljana, 08. 07. 2026 11.05 pred 49 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Šumeče tablete

Prehranska dopolnila v obliki šumečih tablet so lahko po ugotovitvah raziskave Inštituta za nutricionistiko pomemben, a pogosto spregledan vir natrija v prehrani. Glede na označena navodila bi z nekaterimi lahko dnevno zaužili celo do 1,8 grama soli, kar je več kot tretjina mejne vrednosti, nad katero se povišajo tveganja za srčno-žilne bolezni.

Podatek o vsebnosti natrija oz. soli na označbi prehranskih dopolnil ni obvezen in je bil prisoten le na 23 odstotkih od 71 analiziranih vzorcev šumečih tablet, ki so jih nabavili v lekarnah, trgovinah in preko spleta. Raziskovalci so v vzorcih zato laboratorijsko določili vsebnost natrija in ga preračunali na ekvivalent soli.

"Povprečna vsebnost soli je znašala kar 0,64 grama na šumečo tableto, pri posameznih izdelkih pa tudi bistveno več. Pri izdelkih, kjer proizvajalci priporočajo uživanje več tablet dnevno, lahko uporabnik samo s prehranskim dopolnilom zaužije približno 1,8 grama soli dnevno, kar predstavlja več kot tretjino mejne vrednosti, nad katero se povišajo tveganja za srčno-žilne bolezni," je rezultate raziskave v današnjem sporočilu za javnost pojasnila Katja Žmitek z Inštituta za nutricionistiko in VIST Fakultete za aplikativne vede.

Še posebno previdnost pri uporabi tovrstnih izdelkov svetuje osebam s povišanim krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja ali ledvic, pa tudi vsem ostalim, ki želijo zmanjšati vnos soli v prehrani.

Maša Hribar z Inštituta za nutricionistiko je izpostavila, da ljudje prehranska dopolnila pogosto uporabljajo z namenom podpore zdravju, zato pri njihovi uporabi običajno ne razmišljajo, da lahko predstavljajo tudi pomemben vir soli. "Ker šumeče tablete zaužijemo kot napitek in običajno nimajo slanega okusa, potrošniki takšnega vnosa soli niti ne opazijo. Naša raziskava pa kaže, da lahko šumeče tablete predstavljajo pomemben skriti vir natrija, posebej pri redni vsakodnevni uporabi," je navedla.

Šumeče tablete
Šumeče tablete
FOTO: Shutterstock

Natrij v šumečih tabletah večinoma ne izvira iz namenoma dodane soli, temveč iz pomožnih sestavin. "Šumeče tablete ob stiku z vodo začnejo sproščati mehurčke ogljikovega dioksida. Ti dajejo prijeten občutek ter prispevajo k hitrejšemu raztapljanju. Proizvajalci to dosežejo z uporabo kisline in natrijevega hidrogenkarbonata, ki je tudi pomemben vir natrija," je pojasnil Vid Vičič z ljubljanskih zdravstvene in medicinske fakultete.

Pri svojem delu je opazil primere, ko so ljudje po eni strani zaradi zdravstvenih razlogov omejevali vnos soli, hkrati pa so natrij nevede uživali s šumečimi tabletami, s katerimi so sicer želeli dodajati kalcij. "Najpreprostejša rešitev je uporaba drugih tehnoloških oblik prehranskih dopolnil – npr. tablet ali kapsul. Tehnološko je mogoče proizvesti tudi šumeče tablete brez natrija – npr. z uporabo kalijevih ali magnezijevih karbonatov, vendar je ponudba takšnih izdelkov še omejena," je povedal.

Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko opozarja, da je tema še posebej pomembna zaradi že sicer previsokega vnosa soli v Sloveniji: "Svetovna zdravstvena organizacija za odrasle priporoča vnos soli, nižji od pet gramov dnevno, povprečen vnos v Sloveniji pa je dobrih 10 gramov – torej še enkrat višji."

Celotni rezultati raziskave so bili objavljeni v julijski številki znanstvene revije Journal of Food Composition and Analysis.

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