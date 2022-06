'Včasih pripeljejo tako poškodovane, da jih za pete vlečemo iz groba'

Po padcu in osnovni imobilizaciji je bil s helikopterjem pripeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je dobil transfuzijo krvi in bil operiran. Po besedah anesteziologinje Martine Gubina , ki ga je prevzela, je potreboval kar 200 krvnih enot oziroma 100 litrov krvi, za kar mora kri darovati 200 krvodajalcev. Če krvi ne bi dobil, najverjetneje ne bi preživel.

Novinarsko konferenco so v družbeno odgovorni krvodajalski iniciativi Daruj energijo za življenje, v okviru katere moči pri zagotavljanju potrebne krvi že 12. leto združujejo Zavod za transfuzijsko medicino, Rdeči križ Slovenije in Petrol, pripravili pred dnevom krvodajalstva, 4. junijem. Na njej so med drugim predstavili konkreten primer, kako je darovana kri rešila življenje Siniši, ki je pri delu na strehi padel z osmih metrov in se hudo poškodoval.

Ravno pri padcih z višine po besedah Gubinove prihaja do velikih izgub krvi, ker velike sile pogosto povzročijo notranje krvavitve, predvsem iz jeter in vranice. "Včasih pripeljejo tako poškodovane, da jih, kot mi pravimo, dobesedno za pete vlečemo iz groba," je bila nazorna. Pri takih operacijah po njenih besedah potrebujejo velike količine krvi v nekaj minutah, da zagotovijo potreben prenos kisika v možgane. Trenutno pa lahko to naredijo le s krvjo drugega darovalca.

Ravno take zgodbe jih, po besedah strokovnega sodelavca za krvodajalstvo na Rdečem križu Slovenije Boštjana Novaka, navdihujejo, da organizirajo akcije za darovanje krvi, kar sicer počnejo že 69 let brez premora. Zahvalil se je vsem, ki se na akcije odzivajo, in jih pozval, naj kri darujejo še naprej, posebej ko v relativno kratkem času dobijo več pozivov, saj to pomeni, da potrebujejo predvsem njihovo skupino krvi.

Poziv h krvodajalstvu so posebej namenili tudi mladim, saj lahko kri darujemo od 18 pa vse do 65 leta in tudi dlje.

4. junija praznujemo dan slovenskih krvodajalcev, saj so na ta dan leta 1945 v Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi, ki so že vsebovale konzervans in so jih tako lahko tudi shranjevali.