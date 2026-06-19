Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Nega in zdravje
Oglas

ZAŠČITA PRED SONCEM VEDNO IZGLEDA BOLJE KOT KOŽNI RAK

Ljubljana, 19. 06. 2026 11.21 pred 6 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
PR
Varno na soncu

Podatki o naraščajoči pojavnosti kožnega raka jasno potrjujejo, da izpostavljenost sončnemu UV sevanju predstavlja pomembno tveganje za zdravje delavcev. V skladu z ZVZD 1 je obravnava tega tveganja zakonska obveznost delodajalcev, ne zgolj priporočilo. Dosledno vključevanje zaščite pred soncem v oceno tveganja, preventivne ukrepe, usposabljanje in promocijo zdravja pri delu je ključen korak k zmanjševanju bolezni in varovanju dolgoročnega zdravja zaposlenih.

Daljši dnevi, podaljšani vikendi in dopusti nam omogočajo več časa na prostem. Mnogi se v službo odpravijo peš ali s kolesom, med odmorom za malico gredo na sprehod ali jedo na svežem zraku. Tudi prosti čas pogosto preživljamo zunaj – ob vrtnarjenju, na dopustu ob vodi ali v gorah, kjer smo soncu izpostavljeni več ur. Čeprav je gibanje na prostem za zdravje zelo koristno, ima lahko izpostavljanje sončnemu UV-sevanju tudi neželene učinke, od opeklin do rakavih bolezni kože in oči, koža se pod vplivom UV-žarkov tudi hitreje stara.

Koža se pod vplivom UV-žarkov hitreje stara
Koža se pod vplivom UV-žarkov hitreje stara
FOTO: Arhiv naročnika

Kožni rak je najpogostejši rak pri ljudeh. V Sloveniji na leto zboli za nemelanomskim kožnim rakom okrog 5.500 ljudi, za kožnim melanomom pa okrog 800 ljudi. Bolezen je v veliki meri preprečljiva z ustrezno zaščito. Raziskovalci so v različnih državah potrdili, da delavci na prostem prejmejo nekajkrat višji odmerek UV-sevanja od priporočenih mejnih vrednosti, zato je pomembno, da se pri svojem delu zaščitijo. Najpogosteje so delu na soncu izpostavljeni krovci, tesarji, delavci v gradbeništvu, vrtnarji, vzdrževalci zelenih površin v mestih, delavci v kmetijstvu, na poljih, komunalni delavci, delavci v vzdrževanju in obnovi transportnih poti. Ne gre zanemariti izpostavljenosti zaposlenih v turizmu in poklicih, ki na prostem izvajajo različne oblike nadzora varnosti, kot so redarji, policisti, vojaki. Po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je kar 20,8 % delavcev v EU redno izpostavljenih sončnemu UV-sevanju pri svojem delu, vendar jih veliko dela brez ustrezne zaščite.

Zaščita je pomembna
Zaščita je pomembna
FOTO: Arhiv naročnika

Zaščitni ukrepi na delovnem mestu

Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) oceniti tveganje na delovnem mestu. Namen ocene tveganja je identificirati in oceniti dejavnike tveganja za varnost in zdravje zaposlenih ter opredeliti ukrepe, ki bodo vodili k zmanjševanju tveganj. Zaščita pred UV-sevanjem je pomembna predvsem poleti, ko UV-indeks doseže ali preseže vrednost 3. Učinkovito preprečevanje izpostavljenosti temelji na kombinaciji ukrepov, ki se medsebojno dopolnjujejo. Mednje sodijo prilagoditev delovnega časa (z omejitvijo dela med 10. in 17. uro), organizacija dela v senci ali z ustreznimi senčili ter razporeditev težjih opravil v zgodnje jutro ob pogostih kratkih odmorih med delom. Delavcem je treba zagotoviti zaščitna oblačila (lahka, ohlapna, gosto tkana, po možnosti z UV-zaščito – UPF), pokrivala z dodatkom za zaščito vratu, zatilja in uhljev, sončna očala in zaščitno kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 30, pri čemer je pomembna tudi pravilna uporaba, torej ponovni nanos na vsaki dve uri. Na deloviščih naj bo na voljo zadostna količina ohlajene vode ali nesladkanih napitkov. Pomembno vlogo imata tudi redno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih o pomenu zaščite kože ter o tveganjih, povezanih z UV-sevanjem.

Tveganje, ki ga predstavlja sonce, ni le UV-sevanje, ampak tudi toplotna obremenitev, ki narašča z intenziteto dela, ki se opravlja, in je še posebej nevarna, ko delavci na soncu opravljajo težka fizična dela. Daljša izpostavljenost visokim temperaturam ob pomanjkanju zadostnega vnosa tekočine zaradi prekomernega znojenja vodi v dehidracijo in pregrevanje telesa. Pravilna prilagoditev delovnih mest na prostem v poletnih mesecih lahko zagotovi potrebno varnost in zaščiti zdravje zaposlenih. Pri tem upoštevajte, da zaščita pred soncem vedno izgleda bolje kot kožni rak – zato naj bo dosledna zaščita vsakdanja praksa, ne izjema.

Tabela priporočil
Tabela priporočil
FOTO: Arhiv naročnika

ZANIMIVOSTI

- Zaščitna krema nas dobro ščiti le, če jo na izpostavljene dele telesa nanesemo v zadostni količini – običajno to pomeni eno čajno žličko za vsak del telesa (za obe roki, za vsako nogo, prsi in trebuh, hrbet in ramena), za obraz in vrat pa količina, ki jo nanesemo po dolžini dveh prstov.

- Zaščita pred izpostavljenostjo UV-žarkom je pomembna vse leto, ne samo poleti. UV-žarki lahko dosežejo kožo tudi ob oblačnih dneh ter se odbijajo od vode, betona, peska in snega, kar negativen učinek sevanja še poveča.

- Vidno svetlobo in infrardeče sevanje (toploto) zaznamo s čutili, UV-sevanja pa ne.

- Gledanje v sonce lahko poškoduje oči in povzroči trajno okvaro vida, zato nikoli ne gledamo neposredno v sonce!

Naročnik oglasa je UKC.

zaščita sonce spf kožni rak nasveti
24ur.com Rak in hitrejše staranje: prekomerno izpostavljanje soncu je nevarno
24ur.com Zaščita pred soncem ključna za preprečevanje kožnega melanoma
24ur.com Na kaj morate biti pozorni, ko kupujete kremo za sončenje?
Vizita.si 9 dejstev o zaščiti pred soncem
24ur.com Kožni rak strmo narašča: zaščita tudi pri hladnem in oblačnem vremenu
Vizita.si Največja napaka pri izbiri sončne kreme (in kako jo preprečiti)
Vizita.si 7 dejstev, ki jih morate vedeti o kremi za sončenje
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763