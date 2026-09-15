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Nega in zdravje
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ZDRAVLJENJE GLAVKOMA

Ljubljana, 15. 09. 2026 11.42 pred 2 urama 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Izredni prof. dr. Tomaž Gračner, dr. med., spec. oftalmologije,Oddelek za očesne bolezni UKC Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru.Pri vseh oblikah glavkoma se postopoma okvari vidni živec. Ta okvara nastane zaradi delovanja različnih dejavnikov tveganja, med katerimi je tudi povišan očesni tlak.Zaradi okvare vidnega živca se postopoma izgubljajo deli vidnega polja oziroma deli tega, kar oseba vidi. Če bolezni ne odkrijemo in ne zdravimo pravočasno, lahko privede do popolne in trajne slepote.

Spremembe vida dolgo ostanejo neopažene, saj najprej izginejo deli perifernega (bočnega) vida, medtem ko vidna ostrina ostane ohranjena. Zaradi skoraj neopaznega poteka bolezni približno 50 % oseb z glavkomom ne ve, da ima bolezen. Glavkom je eden vodilnih vzrokov slepote v razvitih državah.

Cilj zdravljenja je ohraniti vid z čim manj neželenimi učinki ter ohraniti kakovost življenja skozi celotno življenje.

Glavkoma za zdaj ne moremo ozdraviti, saj je že nastala okvara vidnega živca nepovratna in je z zdravljenjem ne moremo zmanjšati. Zato je zdravljenje usmerjeno v zniževanje očesnega tlaka, saj je to edini dejavnik tveganja, na katerega lahko dokazano učinkovito vplivamo. Z znižanjem očesnega tlaka zaustavimo ali vsaj upočasnimo napredovanje okvare vidnega živca. Ker se potrebna stopnja znižanja očesnega tlaka razlikuje od bolnika do bolnika, je tudi način zdravljenja individualen. Na začetku zdravljenja določimo ciljni očesni tlak za vsakega bolnika, pri katerem ne pričakujemo nadaljnjega napredovanja glavkomske okvare. Koliko je treba znižati očesni tlak, se razlikuje od bolnika do bolnika, zato sta tudi način in pristop k zdravljenju individualna.

Pri zdravljenju je pomembno neprekinjeno in dolgotrajno sodelovanje bolnikov, saj je glavkom kronična bolezen, ki lahko postopoma napreduje. Zato morajo bolniki vse življenje hoditi na redne kontrolne preglede, na katerih oftalmolog po potrebi prilagodi ali spremeni zdravljenje. Hkrati je pomembno, da bolniki redno in pravilno izvajajo predpisano očesno terapijo. Pri zdravljenju lahko pomembno vlogo imajo tudi družinski člani, ki pomagajo pri izvajanju terapije in nudijo podporo bolniku.

Znižanje očesnega tlaka lahko dosežemo z zdravili, laserjem ali operacijo. Najpogosteje se glavkom zdravi s kapljicami za oči. Te zmanjšujejo nastajanje očesne vodice ali izboljšujejo njeno odtekanje iz očesa, s čimer se zniža očesni tlak. Pri izbiri zdravljenja zdravnik presodi, kako učinkovito je zdravilo, kakšne neželene učinke lahko povzroči in ali je primerno za posameznega bolnika, pri čemer upošteva tudi kakovost njegovega življenja ter možnost rednega izvajanja terapije. Obstajajo različne skupine zdravil, ki se uporabljajo v obliki kapljic, vključno z njihovimi kombinacijami. Kapljice so na voljo v stekleničkah ali v enoodmernih vsebnikih. Kapljice brez konzervansov manj dražijo oko in povzročajo manj stranskih učinkov. Nekatera od teh zdravil se lahko uporabljajo tudi v obliki tablet.

Lasersko zdravljenje se uporablja pri nekaterih bolnikih z glavkomom, kadar je treba dodatno znižati očesni tlak ali preprečiti njegovo nenadno povišanje. Z laserjem se izboljša odtekanje očesne vodice ali omogoči njen pretok znotraj očesa, s čimer se zmanjša tlak v očesu.

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Kirurško zdravljenje je potrebno, kadar s kapljicami in/ali laserskim posegom ne uspemo dovolj znižati očesnega tlaka, da bi preprečili nadaljnje napredovanje okvare vidnega živca. Prav tako se uporablja, kadar zdravljenje s kapljicami ni mogoče zaradi neželenih učinkov zdravil ali ker bolnik terapije ne more redno izvajati.

Zgodnje odkrivanje glavkoma je izjemno pomembno, saj je zdravljenje bistveno uspešnejše, če se začne v začetni fazi bolezni kot pa takrat, ko je okvara vidnega živca že napredovala. Glavkom lahko diagnosticira le oftalmolog po temeljitem pregledu – seveda pod pogojem, da bolnik pride na pregled.

Prvi oftalmološki pregled je priporočljiv okoli 40. leta starosti, kar se pogosto ujema z obdobjem, ko se pri večini ljudi začnejo pojavljati težave pri branju zaradi starostne daljnovidnosti.

Redno in dosledno izvajanje predpisanega zdravljenja je ključno za učinkovito znižanje očesnega tlaka in preprečevanje nadaljnje okvare vidnega živca zaradi glavkoma.

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