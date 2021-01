Spet boste lahko kupili nogavice in perilo. Dve regiji počrneli, se bodo šole tam zaprle?

Glede na prilagojeni načrt sproščanja protikoronskih ukrepov, ki ga je na začetku meseca določila vlada, so slovenske regije v različnih fazah sproščanja ukrepov. Ta teden otroci prvega triletja obiskujejo pouk v šolah v devetih od 12 statističnih regij, ki so bile glede na epidemiološke podatke na rdečem seznamu.

Jugovzhodna, goriška in posavska regija šol še niso odprle, vrtci pa nudijo le nujno varstvo, saj so glede na epidemiološko sliko v črni fazi. Dodatno so se razmere poslabšale še v zasavski in obalno-kraški regiji, zato je vlada že odločila, da se tam znova zapirajo specializirane prodajalne z otroškim programom, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles, pa tudi kulturne ustanove, kot so knjižnice, muzeji in galerije. Ali se bo odločila tudi za vnovično zaprtje šol, pa je še pod vprašajem.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je sicer vladi v enem od mnenj svetoval, naj, če bo potrebno zaostrovanje ukrepov, najprej zapre druge možne lokacije prenosa okužb, ne pa šol in vrtcev.

Znova dovoljena prodaja nogavic in perila

Je pa vlada določila, da bo po novem v trgovinah, ki prodajajo pretežno živila, blago za osebno nego in čiščenje, dovoljena tudi prodaja nogavic in perila.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začne veljati 30. januarja in velja do vključno 5. februarja 2021.

"Obrtniki in podjetniki si želimo enakopravno obravnavo"

Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da si podjetniki in obrtniki želijo predvsem enakopravne obravnave. Nad (ne)sproščanjem ukrepov vlade pa so, kot pravi, razočarani. Po njegovih besedah predvsem mali podjetniki ne razumejo, zakaj ne smejo delati. Vztrajali bodo pri tem, je še dodal, da jim pokrijejo vsaj 80 odstotkov prihodka glede na leto 2019.