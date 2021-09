Registrirana brezposelnost najmanjša po izbruhu epidemije

Spet smo pri številki manj kot 70 tisoč brezposelnih, kar pomeni, da stanje od začetka leta 2019, torej daleč pred korono, še ni bilo tako dobro. Bilo je pa tudi še bistveno slabše. Maja lani, ob koncu prve faze epidemije, smo imeli namreč več kot 90 tisoč brezposelnih. Januarja letos celo skoraj 91.500. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da so januarske številke vedno najslabše, tudi ko ni covida. Vseeno je zadnji podatek zelo spodbuden, sploh če vemo, da delodajalci za drugo polovico leta napovedujejo 2,1-odstotno rast zaposlenosti. Potrebovali bodo 29.000 delavcev, večinoma zaradi nadomeščanja in začasnih zaposlitev, v manjšem obsegu pa gre tudi za nova delovna mesta. Največ ljudi bodo iskali v gostinstvu, sledijo gradbeništvo, poslovanje z nepremičninami in druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

To se seveda pozna tudi na plačah. Na letni ravni so se bruto plače namreč zvišale za skoraj osem odstotkov, neto pa za slabo odstotno točko manj. Najvišje so še vedno v panogi oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. V obeh primerih presegajo 2.670 evrov bruto.