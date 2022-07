Nikolina in Adam sta se razšla: Nisem ta, ki si te zasluži

Svojo končno odločitev sta sprejela še zadnja para iz Poroke na prvi pogled. Milan in Gordana sta svoji zvezi dala še eno priložnost, Adam in Nikolina pa sta šla vsak svojo pot.

Ločitev pred končno odločitvijo Adamu je bilo žal, ker odhaja, saj sta z Nikolino po njegovem mnenju bila odlična v skupnem življenju. A je menil, da jima bo dobro dela ločitev, saj bosta lahko zbistrila misli. Poslovila sta se brez objema, Nikolina pa je premišljevala, kako bi bilo, če bi se odprla in se prepustila že na samem začetku. Nikolina: "Ampak to sem jaz. Težko se odprem, to je moja težava." Zavedala se je, da je Adam zelo potrpežljiv, kajti v realnem življenju verjetno nihče ne bi trpel žaljivk in ponižanj, ki jih je bil deležen ob njej.

icon-expand Slovo brez objema. FOTO: POP TV

Adamova sestra kritična do Nikoline Kristina je sklepala, da nekaj ni bilo v redu, ker med njeno sestro in Adamom ni bilo objemov in poljubov. Nikolina je povedala, da je pogrešala smeh in zabavo, pa tudi to, da bi jo Adam motiviral in se obnašal kot moški. Kristina je bila mnenja, da bi si morala dati priložnost, bala pa se je, da je Nikolina že prepozna. Adamova sestra Lili je povedala, da bo ostala nevtralna, nato pa je začela naštevati: "Ampak ti povem, da mi je ona zelo antipatična ... Preveč je hladna in zadržana." Dodala je, da je že na poroki vedela, da Nikolina ni prava za Adama. Ni si želela, da bi njen brat do konca življenja ugotavljal, kaj Nikolina sploh želi. Želela si je tudi, da bi ob sebi imel nekoga, ki ga bo imel rad, ne pa kritiziral. Če bi Nikolina prišla v družino, bi bila deležna zelo stroge obravnave.

icon-expand Nikolina se je pogovorila s sestro Kristino. FOTO: POP TV

'Nisem ta, ki si te zasluži' Ko sta se srečala, je Nikolina prva prebrala zaobljube. Zapisala je, da je poskušala biti iskrena, ob tem pa je izpostavila svoje napake, od nepremišljenosti, trmastega značaja do sebičnosti in predanosti težko dosegljivim idealom. Nikolina: "Verjemi, da mi romantik v meni govori, naj dam priložnost ljubezni." Ocenila je, da ni bila pripravljena na izzive v eksperimentu. Nato je dodala, da ne more iti čez sebe in da bi bila potrebna kemija, da bi se med njima rodila ljubezen. Nikolina: "Jaz vendarle nisem ta, ki si te zasluži." 'Preveč sva si različna' Adam je zapisal, da njun začetek ni bil najlepši, a sta odnos popravila. Tudi on je menil, da je bil iskren, Nikolino pa je ocenil kot močno in samozavestno na zunaj, znotraj pa krhko in veselo. V eksperimentu sta spoznala dobre in slabe plati drug drugega, pa tudi samih sebe. Adam: "To nama je pomagalo, da drugače gledava na ljudi, ne sodiva na prvi pogled, ampak dava osebi priložnost, da jo spoznava." Zaključil je: "Vse, kar sva doživela v teh petih tednih, žal ni dovolj za nadaljevanje razmerja. Preveč sva si različna in imava drugačen pogled na svet." Njuna skupna pot se je tako končala.

icon-expand Adam in Nikolina sta se poslovila. FOTO: POP TV

Otožni Milan Milan je bil otožen, ker Gordana odhaja, in tudi ona se je navadila nanj. Poklonil ji je lonček, ki jo bo spominjal na njune jutranje kave. Gordana: "Milan je kavalir od glave do pet." Toplo sta se objela in se poslovila. Ko je Gordana prišla v svoje stanovanje, je začutila praznino. Spominjala se je vseh lepih trenutkov in tega, da Milan nikoli ni povzdignil tona, ji rekel grde besede ali jo užalil. Tudi Milan je obujal spomine, med ogledom fotografij s poroke je tuhtal, da bo opravil z odvečnimi kilogrami. Prijatelji skeptični Prijateljici Ahmeta in Ružica sta sklepali, da se je Gordana zaljubila, ker tako zelo žari. Milan se jima je zdel zelo dober človek, a se prepušča toku. Gordana je premišljevala, da je morda premočna zanj, je pa poudarila, da se je začel spreminjati. Žal pa ji na njem v fizičnem smislu ni bilo všeč prav nič, reševal ga je karakter. Tudi Milanova prijateljica Ines ni bila prepričana, da je Gordana prava zanj. Potreboval bi namreč mirno, razumno žensko, ki razume 'hec'. Prijatelj Josip pa je vedel, da Milan rad popušča in ugaja ženskam ter premore veliko potrpljenja, če mu je katera resnično všeč.

icon-expand Topel objem FOTO: POP TV

Na Gordano bi čakal spet in spet Milan je v zaobljubah zapisal, da je Gordana čudovita ženska, polna življenja, moči in potrpljenja, poleg tega ga je veliko naučila. Spomnil se je njunega zabavnega druženja in smeha. Milan: "Nekateri bi rekli, da sem dolgo čakal, ampak če bi vedel, da bom dočakal tebe, bi spet čakal." Vedel je, da je 'trpela njegove bedarije', a so te posledica njegovega samskega stana. Sedaj je pripravljen na skupno življenje. Milan: "Življenje s tabo je bilo vse, kar sem pričakoval od zakona." Dodal je, da se bo trudil zanjo, saj je vredna vsega njegovega truda. 'Vrednote človeka se skrivajo v srcu, ne v žepu' Gordana je zapisala, da ji je laskalo njegovo dvorjenje. Ponosna je bila, ker jo je spoštoval kot žensko, ker je čudovit človek, kavalir, radodaren, blage narave, ker ni zamerljiv, ker je ni užalil z nobeno besedo in se je ob njem počutila spoštovano, lepo in zanimivo. V eksperimentu je spoznala, da človeka ne sme soditi po prvem vtisu, temveč iskati globino skritih misli in čustev. Gordana: "Vrednote človeka se skrivajo v srcu, ne v žepu. Milan, ti si dober človek. Zaradi tega pristajam na razmerje, ki sva ga ustvarila."

icon-expand Najstarejši par je ostal skupaj. FOTO: POP TV