Mahnič o pomenu samoobrambe, Novakova: 'Sprevrženo in nezrelo'

V oddaji 24UR ZVEČER sta svoje poglede soočila poslanec SDS Žan Mahnič in poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak. Slednja je Mahničev poziv k oboroževanju označila za "igranje nedoraslih z ognjem". Mahnič je odgovoril, da koalicijski poslanci in vlada niso nikoli bili tako "glasni zagovorniki starejših, upokojencev, mladih, delavcev, zdravstva, sociale ali šolstva, kot so zagovorniki ilegalnih migrantov in Romov", kar je po njegovem mnenju privedlo do slabe varnostne situacije v Sloveniji. Vladi očita, da ne zaščiti državljanov in da minister za notranje zadeve kljub predhodnemu zagotavljanju varnosti zdaj govori o "koncu varnostne romantike".

Zato je predlagal, kot poudarja, da se državljani sami zaščitijo na legalen način. Kot pravi, v Sloveniji že imamo zakon o orožju, ki je po njegovem mnenju eden najboljših v Evropi, in državljani lahko po njej legalno dobijo orožje, med drugim tudi, če so člani strelskih društev."V primeru, da nekdo pride k tebi domov, da bi te rad oropal, škodoval tebi ali tvoji družini, bi po našem prepričanju to orožje lahko uporabil za obrambo, pri tem pa ne bi bilo več prekoračenega silobrana v kazenskem zakoniku," je dejal Mahnič.