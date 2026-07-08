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Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11
legenda kluba

Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11

Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu
vn velike britanije

Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu

Incident na ženski Dirki po Franciji: voznik ogrožal varnost kolesark
pri poskusu prehitevanja

Incident na ženski Dirki po Franciji: voznik ogrožal varnost kolesark

Strela med tekmo vzela življenje mlademu nogometašu
Tragičen dogodek

Strela med tekmo vzela življenje mlademu nogometašu

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Nepresenetljivo: Argentina stopila v bran Infantinu predsednik fife

Nepresenetljivo: Argentina stopila v bran Infantinu

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Poljakinja Niewiadoma osvojila Mont Ventoux in oblekla rumeno majico na sedmi etapi

Poljakinja Niewiadoma osvojila Mont Ventoux in oblekla rumeno majico

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Almeida kljub odstopu na Poljskem ostaja pomočnik Pogačarja v Španiji Portugalski kolesar

Almeida kljub odstopu na Poljskem ostaja pomočnik Pogačarja v Španiji

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'Na evropskem prvenstvu bomo potrdile svojo kakovost' lorber fijok

'Na evropskem prvenstvu bomo potrdile svojo kakovost'

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Barcelona dobila zeleno luč, zdaj sledijo pogajanja preobrat

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Plavalka Perše evropsko prvenstvo končala v prvem krogu v parizu

Plavalka Perše evropsko prvenstvo končala v prvem krogu

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Po padcu odstopili trije kolesarji Pogačarjeve ekipe na dirki po Poljski

Po padcu odstopili trije kolesarji Pogačarjeve ekipe

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Ivanovićeva: Žal mi je, da med kariero nisem bolj uživala nekdanja šampionka

Ivanovićeva: Žal mi je, da med kariero nisem bolj uživala

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Brutalen napad na hrvaškega nogometnega sodnika v Osijeku Tihomir Pejin

Brutalen napad na hrvaškega nogometnega sodnika v Osijeku

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Transspolna košarkarica, ki dominira v Ligue 2, odprta za prestop v ligo WNBA Julie Tetart

Transspolna košarkarica, ki dominira v Ligue 2, odprta za prestop v ligo WNBA

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Uefa ne popušča: možnost bojkota Fifinih tekmovanj še vedno obstaja Infantino pod pritiskom

Uefa ne popušča: možnost bojkota Fifinih tekmovanj še vedno obstaja

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Neverjetni prizori: Salah dodobra spoznal turško strast

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Dončić po daljši rehabilitaciji potrdil vrnitev na košarkarska igrišča v sporočilu navijačem

Dončić po daljši rehabilitaciji potrdil vrnitev na košarkarska igrišča

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Slovenija brez Dončića, a z Nikolićem, Čančarjem in zlatimi mladeniči kvalifikacije za sp

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 3 min, dolžina: 1 km in 800 m.
Ovire 24ur.com
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, v križišču Maistrove in Raičeve ulice, zaprt en prometni pas, prireditev "Mednarodna žonglerska konvencija", zapora pasu za naravnost in pasu za levo zavijanje.
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