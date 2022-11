Strelsko in podajalsko razpoloženi

Zadnji konec tedna so bili v ligaških tekmovanjih ponovno na delu slovenski reprezentanti, med katerimi se je peterica izkazala z zadetkom ali ključno podajo. Domen Črnigoj in Andraž Šporar sta se tokrat predstavila v vlogi asistentov, Sandi Lovrić ter Benjamin Šeško pa sta za svoja kluba merila v polno. Povratnik v slovensko reprezentanco Andres Vombergar je na zadnji tekmi sezone za argentinski San Lorenzo zabil dvakrat.

icon-expand Andraž Šporar FOTO: Aljoša Kravanja

Andraž Šporar se je skupaj z Benjaminom Verbičem in Adamom Genzdo Čerinom v 13. krogu grške Super lige na mestnem obračunu pomeril z moštvom Atromitosa. Zeleni so zmagali z dvema goloma razlike, pri prvem zadetku Panathinaikosa pa se je v vlogi podajalca izkazal 28-letni ljubljanski napadalec Šporar. Panathinaikos je slavil z 2:0 in je tako pred enomesečnim reprezentančnim odmorom zaradi svetovnega prvenstva v Katarju na ligaški lestvici svojo prednost pred zasledovalci povišal na kar osem točk. V vlogi asistenta se je v italijanski Serie B izkazal tudi Domen Črnigoj, ki je s svojo Venezio gostil drugouvrščeno Reggino. Klub iz Benetk je, kot poroča uradna spletna stran NZS, moral kljub hitremu vodstvu nasprotniku iz Kalabrije priznati premoč. Pri edinem zadetku Benečanov je podajo prispeval vezist Črnigoj. Rang višje, v italijanski Serie A, pa sta se Sandi Lovrić in Jaka Bijol že med tednom v majici Udineseja pomerila s Spezio. Ekipa iz Vidma se je z Ligurijci razšla z neodločenim rezultatom 1:1, za izenačenje črno-belih iz Furlanije pa je zadel slovenski vezist Sandi Lovrić. Udinese je, kot piše na uradni spletni strani NZS, jesenski del tekmovanja zaključil na visokem osmem mestu, zasluge za to pa nosita tudi Lovrić in Bijol, ki v tej sezoni igrata vidno vlogo pri Bianconerih.

icon-link Slovenci v tujini FOTO: Sofascore.com

Svoj strelski premor pa je po skoraj mesecu dni prekinil mladi Benjamin Šeško, ki je s Salzburgom gostoval v Celovcu v Avstriji. Rdeči biki so slavili z minimalno zmago, Šeško pa je edini gol na srečanju zabil v 55. minuti, ko se je po podaji soigralca spretno znašel v kazenskem prostoru in po sprejemu iz obrata meril neubranljivo v vratarjev prvi kot. Šeškov Salzburg na ligaški lestvici zaseda prvo mesto in ima pred Šturmom iz Gradca šest točk prednosti.

Povratnik v slovensko izbrano vrsto Andres Vomberger pa je s svojim San Lorenzom iz Buenos Airesa že končal letošnjo klubsko sezono. Svetniki iz argentinske prestolnice so zadnje srečanje odigrali konec oktobra, ko so se v zadnjem krogu argentinske Premiere Division pomerili z moštvom Aldosivi in prepričljivo slavili s 3:0. Slovenski napadalec je na srečanju zadel dvakrat in tako svojemu moštvu pomagal do končnega šestega mesta na ligaški lestvici in posledično uvrstitve v skupinski del Cope Sudamericane, ki velja za južnoameriško različico Evropske lige.

icon-expand Andres Vombergar v času, ko je nastopal v dresu Olimpije. FOTO: Damjan Žibert