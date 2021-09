Aćimović: Prepričan sem, da Tottenham Mure ne bo podcenjeval

Nogometaši Mure bodo kmalu doživeli novo nepozabno evropsko izkušnjo, ko bodo v Londonu v četrtek gostovali pri slovitem Tottenhamu. Kaj pomeni biti igralec tako velikega kluba, dobro ve nekdanji slovenski reprezentant, zdaj pa selektor slovenske reprezentance do 21 let – Mile Aćimović. Ta je barve ekipe s severa Londona branil dve sezoni. "Prepričan sem, da jih gostitelji ne bodo podcenjevali," pred največjo tekmo v Murini zgodovini opozarja Ljubljančan. Prenos te bo v četrtek ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

