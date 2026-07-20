Agresivni Paredes po žvižgu nad španske igralce, prejel rdeči karton

Namesto športnega pozdrava se je finalna tekma v New Jerseyju končala s prerivanjem in udarci. Ko so španski rezervisti po zadnjem pisku stekli na igrišče, da bi proslavili zmago, je argentinski branilec Nahuel Molina zamahnil proti kapetanu Španije Rodriju in ga nato udaril v trebuh.

Sledil je pretep, v katerega se je vmešal argentinski vezist Leandro Paredes, ki je med tekmo že prejel rumeni karton zaradi grobe igre. Najprej je zgrabil španskega branilca Erica Garcio za vrat, nato pa je s pomočjo Thiaga Almade na tla podrl še 21-letnega Gavija.