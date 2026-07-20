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Šport

Agresivni Paredes po žvižgu nad španske igralce, prejel rdeči karton

New York, 20. 07. 2026 08.18 pred 16 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Pretep po pisku

Špansko slavje v finalu svetovnega prvenstva je zasenčil fizični obračun, ki je izbruhnil takoj po zadnjem sodniškem žvižgu. Argentinski igralci so povsem izgubili živce. V središču incidenta je bil Leandro Paredes, ki je zaradi svojega agresivnega obnašanja po tekmi prejel rdeči karton.

Namesto športnega pozdrava se je finalna tekma v New Jerseyju končala s prerivanjem in udarci. Ko so španski rezervisti po zadnjem pisku stekli na igrišče, da bi proslavili zmago, je argentinski branilec Nahuel Molina zamahnil proti kapetanu Španije Rodriju in ga nato udaril v trebuh.

Sledil je pretep, v katerega se je vmešal argentinski vezist Leandro Paredes, ki je med tekmo že prejel rumeni karton zaradi grobe igre. Najprej je zgrabil španskega branilca Erica Garcio za vrat, nato pa je s pomočjo Thiaga Almade na tla podrl še 21-letnega Gavija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napetost je hitro prerasla v množično prerivanje, posredovati so morali nogometaši obeh ekip, hkrati pa tudi argentinski selektor Lionel Scaloni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi svoje agresivnosti je Paredes, ki sicer igra za Boca Juniors, po tekmi prejel rdeči karton.

Nekdanji angleški vratar Joe Hart je obnašanje argentinskih nogometašev po tekmi označil za "gnusno". "To je sramota," je medtem komentiral Gary Neville. "Všeč mi je tekmovalnost Argentincev, ki se borijo in borijo, ampak zadnjih nekaj tekem je bilo sramotnih."

Nekdanji angleški nogometaš Alan Shearer pa je dejal: "Paredes je nekoga dvakrat ali trikrat udaril v obraz. Preprosto se je pognal vanj. Takšno obnašanje nima mesta v športu. Razumemo, koliko jim je to pomenilo in kako zelo boli poraz, ampak moraš znati izgubiti. To smo od Argentincev videli že prevečkrat. Njihova reakcija po tekmi je bila grozljiva".

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KOMENTARJI5

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janimir
20. 07. 2026 08.35
Najboljši igralec Argentine - Vinčić. Dovoljeval (pre)grobo igro, razveljavil regularen gol Španiji, brez da pogleda WAR.
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+1
1 0
Perrun
20. 07. 2026 08.33
Že od nekdaj so takšni Argentinci, arogantni in podli. Nič sportnega ni v njih.
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+2
2 0
FERDO9
20. 07. 2026 08.32
Vinčič je dopustil argentinsko umazano igro že takoj od začetka. Nalet od zadaj in vse ostale grobosti teh pokvarjenih igralcev bi moral ostro kaznovati.
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0 0
REAList7
20. 07. 2026 08.29
Niti slučajno ne odobravam takšnega obnašanja in absolutno prav je, da je prejel rdeči karton. Je pa fajn videt, da je Gavi končno prejel to, kar vedno išče.
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+1
1 0
mmickica
20. 07. 2026 08.21
Ta srboritež bi moral biti izključen že takoj po tem, ko je vstopil v igro. Ne vem, zakaj si ga Vinčič ni upal izključiti!?
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+4
5 1
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