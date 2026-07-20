Agresivni Paredes po žvižgu nad španske igralce, prejel rdeči karton

Namesto športnega pozdrava se je finalna tekma v New Jerseyju končala s prerivanjem in udarci. Ko so španski rezervisti po zadnjem pisku stekli na igrišče, da bi proslavili zmago, je argentinski branilec Nahuel Molina zamahnil proti kapetanu Španije Rodriju in ga nato udaril v trebuh.
Sledil je pretep, v katerega se je vmešal argentinski vezist Leandro Paredes, ki je med tekmo že prejel rumeni karton zaradi grobe igre. Najprej je zgrabil španskega branilca Erica Garcio za vrat, nato pa je s pomočjo Thiaga Almade na tla podrl še 21-letnega Gavija.
Napetost je hitro prerasla v množično prerivanje, posredovati so morali nogometaši obeh ekip, hkrati pa tudi argentinski selektor Lionel Scaloni.
Zaradi svoje agresivnosti je Paredes, ki sicer igra za Boca Juniors, po tekmi prejel rdeči karton.
Nekdanji angleški vratar Joe Hart je obnašanje argentinskih nogometašev po tekmi označil za "gnusno". "To je sramota," je medtem komentiral Gary Neville. "Všeč mi je tekmovalnost Argentincev, ki se borijo in borijo, ampak zadnjih nekaj tekem je bilo sramotnih."
Nekdanji angleški nogometaš Alan Shearer pa je dejal: "Paredes je nekoga dvakrat ali trikrat udaril v obraz. Preprosto se je pognal vanj. Takšno obnašanje nima mesta v športu. Razumemo, koliko jim je to pomenilo in kako zelo boli poraz, ampak moraš znati izgubiti. To smo od Argentincev videli že prevečkrat. Njihova reakcija po tekmi je bila grozljiva".
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