Aleksander Čeferin: 'Enostavno so izgubili stik z realnostjo'

Malo je takšnih dogodkov v zgodovini nogometa. Vse tuje športne naslovnice še naprej polnijo novice o Superligi, posledicah za nogometne prevratnike, bitki predsednika UEFE Aleksandra Čeferina in bogatih vplivnežev z Realovim Florentinom Perezom na čelu. "Nočem ga kritizirati, ampak predsednik UEFE bi moral biti prijazen, da bi se z nami želel pogovarjati. On pa se obnaša, kot bi vrgli atomsko bombo," razlaga Perez. "Mi smo se dve leti pogovarjal z njimi, potem so sredi noči izginili. Jaz jih ne bom iskal po Evropi, da se z njimi pogovarjam,"pa odgovarja Čeferin.

Kot zadnji izmed umazane dvanajsterice je molk prekinil predsednik nogometnega kluba Barcelone Joan Laportain presenetljivo podprl idejo o Superligi. Perez je še sinoči zatrjeval: "Ne, Juventus še ni zunaj, zakaj pravite, da je zunaj? Tudi Milan ni zunaj. To pravite le, ker so vam jih narekovali. Vsi smo še tukaj, skupaj za Barcelono skušamo ugotoviti kako izvesti to zadevo." A Čeferin pravi, da so enostavno izgubili stik z realnostjo.

Nenavadno je vztrajanje in nasprotovanje celotni evropski nogometni javnosti, ki je vse bolj razjarjena. Pred tekmo s Cadizom denimo so morale Realove nogometaše varovati posebne policijske enote, navijači Manchester Uniteda so vdrli na pomožno igrišče in zahtevali umik lasntnika Joela Glazerja.