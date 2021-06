Alem Toskić novi trener Celja Pivovarne Laško

Alem Toskić je nekdanji igralec celjskega kluba, kjer je nastopal šest sezon in v tem času zbral 231 nastopov, na katerih je dosegel 700 zadetkov. Poleg Celja je v svoji karieri nastopal še za Zagreb, Vardar, Velenje in nazadnje madžarski Csurgoi. Tam je končal igralsko kariero ter minulo sezono prevzel mesto glavnega trenerja, potem ko je bil prej v sezoni v vlogi igralca in trenerja.

"Po osmih letih znova prihajam domov, spet sem v klubu, ki mi je v moji igralski karieri dal največ. Tu sem preživel šest let kot igralec, zato točno vem, kaj pomeni nositi dres takšnega kluba. Po drugi strani sem sedaj v povsem drugačni vlogi, zavedam se tudi, kaj pomeni biti trener RK Celje Pivovarna Laško," je dejal Toskić.

"Vendar enostavno verjamem v sebe in prepričan sem, da sem pripravljen na to," je za klubsko spletno stran še dejal novi trener.