Ali je prijateljstvo med navijači nasprotnih moštev mogoče?

Tradicionalni večni derbi med Nogometnim klubom (NK) Maribor in NK Olimpija v Sloveniji vzbuja največ strasti. Tribune so navadno nabito polne, navijači glasno izkazujejo pripadnost vijoličastim ali zmajem. Na letošnjem zadnjem derbiju v Ljudskem vrtu so bile sicer vijolice manj bučne, saj so Ljubljančani v prvem polčasu zadeli tri gole. Čeprav predstava zmajev ni spremenila končnega izida – Mariborčani so postali kralji slovenskega nogometa – je maloštevilne zelene navijače dvignila na noge, vijoličastim pa sklonila glave in jih prikrajšala za zmagoslavje na domačem terenu.

Polne tribune in navijaški spektakli so zgodbe, ki si jih želijo vsi nogometaši.

Razen nekaj bakel, ki so priletele na nogometno igrišče, in tradicionalnih vzklikov, ki so že na pol kletvice, večjih incidentov na tekmi ni bilo. Nas je predvsem zanimalo, kako se bo obneslo združevanje ljubljanskih in mariborskih navijačev. Prvič v zgodovini so namreč navijači nasprotnih moštev na pobudo NK Maribor in Mastercard na družinski tribuni sedeli skupaj.

Prizadevanje, da bi več družin obiskalo tekme, da bi športno navijanje izpodrinilo sovražne motive in da bi nogometna prizorišča postala povezovalni element, je tudi del Mastercard pobude #ŽogaZbližuje. V sodelovanju z Nogometnim klubom Maribor sta ustanovila iniciativo Družini prijazen stadion.

Kljub dobremu namenu smo zeleno barvo med vijoličasto iskali kot iglo v senu. A ne zaman. Tri dekleta so zbrala pogum in visoko v zrak dvigala zelene šale. Ni bilo videti, da jim je neprijetno navijati med mariborskimi navijači. "Na začetku, ko smo prišle, nas je bilo malo strah, ko smo videle policijo, ampak se je umirilo, potem ko smo videle rezultat," je bila navdušena navijačica Olimpije Neža Fakin in dodala, da se med mariborskimi navijači ne počuti niti malo slabo in da se imajo s prijateljicami super. Prav vzdušje in druženje na tekmah sta glavna razloga za navdušenost nad nogometom.