Ali lahko medli Cavaliersi presenetijo utrujene Maverickse?

Moštvo iz Teksasa v dobi Luke Dončića še ni izgubilo proti tekmecem iz Ohaia, ob štirih zmagah so jih na zadnjih dveh srečanjih novembra 2019 celo izdatno potolkli. Cavaliersi so po odhodu LeBrona Jamesa zdrsnili v prenovo, hkrati imajo nasedlega veterana Kevina Lovea, ki je že leta tarča nenehnih govoric o prestopu. Toda kopičenje poškodb nekoč odličnega, a vse bolj krhkega 32-letnika, ob debelih 91,5 milijona dolarjev za prihodnje tri sezone, je kost, ki se zatika v grlu vseh klubov. Kar je letos pripeljalo do nekaj napadov jeze na in zunaj igrišča in dokončno sesirilo odnose, hkrati pa še otežilo že tako pičle možnosti, da odide drugam. Novo jedro Clevelanda je tako Sexland, kot so poimenovali mladi par Darius Garland in Collin Sexton. Prvi vodi napad (dosega povprečje 17,7 točke na tekmo), drugi zadeva (njegovo povprečje je zraslo na 24,3 točke na tekmo). Z novincem Isaacom Okorom, ki gara v obrambi, so prihodnost Cavaliersov, sedanjost je še vrsta učnih tekem za nabiranje izkušenj.

V sredo jih je pošteno obrusil Portland (141:105), za osmi zaporedni poraz, v Dallas pa so prišli z dolgim seznamom šestih poškodovanih igralcev, na njem je tudi Garland. Mavericksi so se včeraj trdo borili za zmago proti Netsom, zato bo zanimiv njihov seznam poškodovanih. Na prvem sta že Kristaps Porzingis, ki je zaradi težav z desnim kolenom izpustil zadnja štiri srečanja, in Maxi Kleber, ki zdravi desno Ahilovo tetivo. Latvijec bo po besedah trenerja Ricka Carlisla "še zaigral na tekmi v rednem delu sezone, ne vem pa, kdaj."Kar meče senco tudi na končnico, saj sam Porzingis zase pravi, da je igralec, ki potrebuje ritem, ob šestih preostalih srečanjih pa ni več veliko časa za lovljenje ritma pred začetkom tekem na izločanje. Opoldne (še) ni bilo znakov, da bodo večer oddiha namenili komu drugemu, saj bi bil poraz krepak pljunek v tekmi za peto mesto na zahodu. In niti ne tako zelo presenetljiv, kljub težavam Cavaliersov. Mavericksi imajo navado, da odsevajo svoje tekmece in proti slabšim moštvom igrajo slabše, sploh na začetku. Kar pogosto moštvom vlije samozavest, da se spremenijo v pobegli vlak, ki ga nato Dallas lovi, včasih zaman.