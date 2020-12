Ali Miami zmore vrniti udarec Milwaukeeju?

Trener Heatov Erik Spoelstra je namignil, da je bil torkov boleč poraz maščevanje Milwaukeeja za poletni izpad v polfinalu vzhodne konference, ko jih je Miami izločil v petih tekmah. "Povsem jasno je bilo, da igrajo z drugačno silo in intenzivnostjo. Kot da so o tej tekmi razmišljali 80 dni," je ocenil razpoloženje tekmecev. Budenholzer je razplet pripisal nebeškemu posegu: "Včasih so bogovi košarke na tvoji strani. To je bil verjetno eden takšnih večerov za nas." Čeprav so ZDA z evropskega vidika precej religiozna država, pa sodobni Američani bolj kot v višje sile verjamejo v visoke sile, kot so krepki dvometraši z veliko odriva. "V Ameriki je šport opij za množice," je že pred časom ugotovil publicist Russell Baker. Rezultati gledanosti za prvi teden NBA pa kažejo, da je bila ta najvišja po letu 2011 in da so bili zdrsi prejšnje sezone le poletni utrinek.

Miami in Milwaukee nimata časa niti za dolgo razmišljanje o prejšnji tekmi, kaj šele za bivanjska preizpraševanja. Kar je prav Spoelstri – po njegovih besedah bi se vsa garderoba domačih raje še enkrat merila s favoriti vzhodne konference kot pa prestajala dolge treninge in s pomočjo posnetkov analizirala svojo slabo igro. "Po mojem se nihče ne počuti dobro," je trener Miamija prepričan po drugem najhujšem porazu v zgodovini kluba. "Niso občutili naše obrambe in igra jim je stekla. Nato so uprizorili peklensko strelsko predstavo, mi pa smo nosili posledice," je povzel torkovo dogajanje. Najbolj odmeven je bil nov rekord devetindvajsetih trojk na tekmi NBA, pri čemer je Budenholzer po srečanju dejal, da sploh ni vedel zanj. Morda je za to kriv trpek spomin, saj je bil pred petimi leti tarča podobnega izliva, ko je Cleveland zadel 25 trojk in s takratnim rekordom potopil Atlanto, katere trener je bil takrat. "To je šport. Tvoje moštvo mora zadeti za več, tekmeci za manj točk," je filozofijo košarke skrčil v eno poved.

Bucksi bodo težko ponovili tako izvrsten met, kot je bilo 56,9 odstotka zadetih trojk, kar pomeni, da jih je več šlo skozi obroč kot zgrešilo cilj. Zelo lepo, celo za mete s precej večje bližine. Drugo vprašanje je, ali bodo Heati ponovili tako medlo igro, še posebej ker bodo najbrž znova brez prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja. Predvsem center Bam Adebayo bo moral na svoja pleča prevzeti veliko večji del bremena v napadu – v torek je v 25 minutah na koš vrgel samo sedemkrat, celo manj kot novinec Precious Achiuwa(osemkrat v slabih 18 minutah). "Moje delo je vključevati soigralce. Nisem tip igralca, ki si želi vreči x metov. To je ena od stvari, ki ji moram razvozljati, kdaj biti agresiven (v napadu), a hkrati ujeti ritem (igre)," je razmišljal, kako upravičiti svojih 163 milijonov dolarjev (slabih 133 milijonov evrov) za prihodnjih pet let z Maimijem. Trener Spoelstra pa bo moral na novo razmisliti o svoji začetni peterki, saj se je torkov poskus z visoko postavo sfižil že v prvih dveh minutah.