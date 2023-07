Američani o Dončićevi zaroki: 'Vsaj Anamaria ima prstan'

Kako pa so ameriški mediji pospremili novico o zaroki slovenskega zvezdnika? Predvsem športni mediji – med njimi tudi najbolj znani, kot sta ESPN in Sports illustrated – so objavili novico in fotografijo zaroke in tudi lokalni mediji v Teksasu so se razpisali o zgodbi Luke Dončića in Anamarie Goltes.

Dončićevo zaročenko so tudi podrobneje predstavili, novico smo lahko zasledili v bolj tabloidnih medijih, kot sta TMZ ali New York Post. Najbolj znani mediji, kot sta denimo The New York Times in The Washington Post pa raje pišejo o Dončićevih košarkarskih veščinah in jih vest o zaroki ni zanimala. O Dončićevem zasebnem življenju sicer v Ameriki nasploh ne pišejo pogosto, saj se zdi precej umirjeno, tudi sam o tem ne razpravlja veliko, do medijev je zadržan, tako da je bila njegova zaroka ena redkih nekošarkarskih tem v ameriških medijih.

Mnogi so fotografijo z Bleda pospremili z nedvoumnimi zapisi v slogu ''Luka Dončić bo dobil prstan'' ali pa ''Vsaj Anamaria ima prstan'' – malce zbadljivi stavki se seveda nanašajo na Dončićevo največjo neizpolnjeno košarkarsko željo – da osvoji naslov prvaka v ligi NBA.

Zdaj navijači seveda upajo, da se v Sloveniji dobro pripravlja in da bo naslednja sezona za Dallas precej boljša, kot je bila zadnja.