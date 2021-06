Angola – afriška košarkarska velesila

'Mlada' Angola ljubi ekipne športe

Angola je narod, ki živi za tri ekipne športe, nogomet, rokomet in košarko, v kateri je na mednarodni sceni najuspešnejša. Če je za nogomet jasno, da so ga v Angoli popularizirali Portugalci že na začetku 20. stoletja, ni povsem gotovo, kdaj in kako se je v Angoli začela igrati košarka. Dejstvo pa je, da je Angola država mladih ljudi (po podatkih Združenih narodov iz leta 2019 ima Angola peto najmlajšo populacijo na svetu, saj je kar 46,62 % prebivalcev Angole mlajših od 15 let, mlajše od 24 let pa je skoraj tri četrtine populacije), ki večino prostega časa porabijo za šport. Športni analitik iz Angole, Alfredo 'Weza' Fortunato, je v pogovoru pred kvalifikacijskim turnirjem za portal Euronews dejal: "Uspehi reprezentance temeljijo na odličnih osnovah, ki jih otroci dobijo z igro košarke po vsej Angoli, in na uspešnem treniranju na klubskem ter državnem nivoju." O strasti angolskih navijačev pa je rekel še: "Vsakič, ko igra Angola, se vsa država praktično ustavi in vsi pred televizijo spremljajo naše junake."

Košarkarski začetki

Uradna košarka se je v Angoli začela igrati 18. maja 1930, ko je Sporting de Luanda igrala proti Associacao Academica Liceu. Kasneje so 18. maj v Angoli določili za dan košarke. Do leta 1974 so angolski klubi ligaško košarko igrali v okviru portugalskega prvenstva. Štirikrat je Luanda, glavno mesto Angole, gostila turnir zaključne četverice, leta 1967 pa je Benfica de Luanda kot edini angolski klub osvojila portugalsko prvenstvo. Leta 1977 se je začela angolska košarkarska liga, najuspešnejša ekipa je z 18 naslovi Primeiro de Agosto. Prvak Angole se avtomatsko uvrsti v Afriško košarkarsko ligo (izvorno Basketball African League, kratica BAL), ki sta jo leta 2019 ustanovili FIBA in NBA. V premierni sezoni, ki se je končala pred točno enim mesecem, je drugi najuspešnejši angolski klub, Petro de Luanda, osvojil tretje mesto. Angola je postala članica Fibe štiri leta po osamosvojitvi, leta 1979. Takrat je Angola začela 10-letni projekt, ki jo je izstrelil v sam vrh afriške košarke.