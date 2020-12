Dallas prvič preizkuša igranje v prazni domači dvorani

Še pred začetkom virusne sezone, v kateri klubi kljub razsajanju pandemije potujejo na gostovanja po ZDA, so se pojavile napovedi, da bomo priča zelo neizenačenim predstavam, preden se bodo ekipe v končnici začele na vso moč boriti za naslov. Čeprav zaradi vse hitrejšega ritma igre in poudarjenega metanja trojk velike razlike med tekmo postajajo trend sodobne košarke, pa so bili zgoščen urnik, skoraj neomejeno počivanje zvezdnikov na zaporednih tekmah ter manjkajoči igralci, ki bodo v karanteni, vnaprejšnji recept za velika nihanja. Takšne prerokbe je potrdil že prvi teden – priča smo bili rekordnemu številu tekem, v katerih so moštva vodila za dvajset ali več točk. Božični dan košarke pa je namesto napetih tekmovanj najboljših prinesel serijo hudih porazov. Clippersi, v soboto žrtve Dallasa, so se nato znesli nad Minnesoto in so na vrhu zahodne konference. Na vzhodu vodita neporažena Orlando in Atlanta, ki ju nihče ni pričakoval tako visoko.

»Naslova ne osvojiš oktobra (v sedanjem primeru decembra),« je stara modrost NBA, a kljub temu smo priča izjemno nenavadnemu začetku košarkarskega leta. Tega se drži tudi trener Dallasa Rick Carlisle. »Vsi si morajo izprazniti glave,« je opozoril, da po treh tekmah ni mogoče soditi ne moštev ne prihajajoče sezone. Tako ni jasno, ali je nestanovitna igra Mavericksov samo uvodni krč, ki po izjemno kratkih pripravah muči tudi mnoge druge ekipe, ali kaže na globlja neravnovesja. Luka Dončić je priznal, da sezono začenja slabše pripravljen, kot bi si želel. Lastnik kluba Marc Cuban je včeraj to pripisal koronavirusu, ki naj bi 'odžrl' priprave 21-letnega Slovenca z državno reprezentanco. Po njegovih besedah so pričakovali, da ga bo igra zanjo ohranila v vrhunski formi, a je pandemija prekrižala njegove načrte. »Vsega pričakovanega dela pred sezono pa ne moreš nadomestiti tako hitro,« je Cuban opravičil slabšo formo svojega mladega zvezdnika.