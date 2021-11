Razbeljeni Brunson je lastnoročno premagal San Antonio

San Antonio si je po četrtkovem porazu dobro ogledal posnetke in se pripravil na prihod Luke Dončića. Obramba je neprenehoma rojila okoli njega in zvezdnik Dallasa je tekmo končal z desetimi meti v 25 poskusih (23 točk, 7 podaj, 12 skokov, 3 ukradene žoge). A ob dobro opravljenem delu Tima Hardawayja mlajšega (23 točk, 3 podaje, 6 skokov, 2 ukradeni žogi) je bilo dovolj, saj je Brunson (31 točk, 3 podaje, 10 skokov, 2 ukradeni žogi) blestel kot v transu. "Rad igram v San Antoniu," se mu je smejalo po tekmi. "Vedeli smo, da ne bodo odnehali, uspelo se nam je prebiti do zmage. Soigralci in trenerji so mi zaupali in to mi je vlilo samozavest." Navdušen je bil tudi trener Jason Kidd, še posebej nad sodelovanjem Brunsona in Dončića. "Tekma pomeni precejšnjo rast obeh, Luka je razumel, da Brunson igra odlično in mu prepustil vodenje napada. Zlahka bi zahteval žogo, a je zaupal je JB-ju," je ocenil menjavo vlog.

Dončić ni izgubljal veliko besed, "(Brunson) je bil vroč, takrat mu daš žogo." Tudi junak večera je poudarjal, kako pomembna je bila njuna dinamika in presoja Slovenca, da žogo spravlja v njegove roke. "Če ti reče zanjo, mu jo daš, takšno spoštovanje ima. Da mi je prepustil zaključek, kaže ne samo da zaupa meni, ampak moštvu. Kar vsem daje veliko samozavesti." Brunsona je pohvalil tudi Boban Marjanović (17 točk, 5 skokov, blokada), "Opravil je izjemno delo, bil je povsod, zadeval proste mete." Srbski center je v samo slabih petnajstih minutah na parketu močno vplival na razplet tekme. V obrambi je ustavil nenehne prodore Spursov, ki so izrabljali pomanjkanje visokih teles ob vseh poškodbah pri Dallasu, v napadu zadel osem od desetih metov in pod obročem domačo obrambo spravljal v obup.

"Boban je bil zelo pomemben, tudi v zadnjem napadu (San Antonia), ko je oviral podajo žoge na igrišče in nam dal čas, da jih ustavimo," je poudaril Kidd. Po besedah Marjanovića se je takšnega oviranja naučil prav kot igralec San Antonia in to sedaj uporabil proti njim. "Profesionalec sem postal s stanjem pred igralcem, ki podaja z roba igrišča in prizadevanjem, da mu otežim življenje," je zabaval zbrano sedmo silo. Poudaril je, da je celotno moštvo trdo delalo, še posebej, ker so igrali drugi večer zapored, ob poškodovanih Kristapsu Porzingisu in Maxiju Kleberju pa so že v prvi četrtini izgubili Reggieja Bullocka, ki je dobil udarec v nos. "Ne priporočam igranja dva večera zapored. Ampak to pride s službo. Najti moraš način, da greš prek roba utrujenosti, moraš jo premagati. To so tekme, ki res štejejo, posebej v težkem vzdušju na gostovanju," je Brunson opisal težave. A čakata jih dva dneva počitka, nato pa nova težka tekma, ko v soboto v goste prihaja Boston.