Dončićev trojni dvojček se je razblinil ob porazu s Cavaliersi

Dončić (25 točk, 10 podaj, 10 skokov, ukradena žoga) je po srečanju z utrujenim izrazom na obrazu sedel pred kamere, potem ko je njegovo moštvo izgubilo peto od zadnjih šestih tekem, in to proti moštvu iz spodnjega dela lestvice. "Ne vem, nimam razlage. Moramo sesti skupaj in najti rešitev," ni znal pojasniti slabe igre moštva. Rezervni igralci so ob koncu nekoliko popravili statistiko, a so Mavericksi kljub temu zadeli le slabih 44 odstotkov vseh metov in le 12 od 30 poskusov za tri. Pa še ti so šli na rovaš Slovenca, ki je zadel kar sedem od enajstih poskusov od daleč. Kristaps Porzingis (9 točk, podaja, 5 skokov, 4 blokade) s 33-odstotnim, Tim Hardaway mlajši (6 točk, 2 podaji, skok, 2 ukradeni žogi, blokada) s 30-odstotnim in Jalen Brunson (2 točki, skok) z 29-odstotnim metom so ostali precejšnji dolžniki. Skupaj so zgrešili vseh devet metov za tri točke.