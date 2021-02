Dallas upa, da bo Minnesota odskočna deska za serijo zmag

Luka Dončić je v soboto užival na igrišču, ko sta s Stephenom Curryjem odigrala partijo za anale NBA. V Dallasu upajo, da bo mladi zvezdnik čim bolj užival v košarki, saj takrat igra najbolje. Minnesota ima še vedno težave pri iskanju svoje igre, trenutno so najslabše moštvo zahodne konference in zdijo se zreli za odskočno desko za Maverickse, da z okrepljeno samozavestjo začno nizati zmage.

icon-expand Luka Dončić ima pri Timberwolvesih prijatelja iz španske mladosti, Rickyja Rubia (levo) in Juana Hernangomeza (na sredi). FOTO: AP

Tekmo je za domače moštvo odprl Kristaps Porzingis, ki je s koši iz preigravanj bolj spominjal na branilca, kot pa na 221-centimetrskega centra. Njegova dolga trojka je bila samo dodatno opozorilo, kako raznolik je arzenal Latvijca, ki je pod domačim obročem pridno zapiral pot tekmecem iz Minnesote. Dončić je na klop sedel že po petih minutah, Porzingis je ostal na igrišču, saj je v preteklih dneh večkrat dejal, da ima raje manj daljših obdobij igre, kot več krajših. Njegovi natančni meti so kazali, da ima svoj večer. Ko je po zgrešenem metu žogo iztrgal iz rok Jadena McDanielsa za nov met, je bilo jasno, da je povsem osredotočen na igro. Mavericksi so vztrajno gradili prednost, Minnesota pa ni imela pravega protiorožja. Ko je Porzingis sedel na klop, je napadalno zagretost prevzel Tim Hardaway mlajši, ki je tudi obrambi pridno nastavljal telo za prekrške gostov v napadu. Šov Dallasa je s košem v zadnji sekundi zaključil Dončić in domači so vodili kar za 21 točk (43:22).

Prevlada domačih v prvi četrtini je predčasno pot na igrišče odprla Wesu Iwunduju. Mavericksi drugo četrtino niso začeli tako premočno, kot prvo, tudi Dončić še ni bil zelo razpoložen, najvišji statistični podatek je bilo število izgubljenih žog. Timberwolvesi so počasi načenjali vodstvo domačih, a je te ob lepih podajah soigralcev najprej z zabijanjema razgrel Dwight Powell, nato je trojka Treyja Burkea stvari znova postavila na svoje mesto. Pri gostih je bil razigran Jaylen Nowell, ki je s klopi mučil obrambo Dallasa. Vrnitev Porzingisa in Hardawaya je močno poživila napad domačih, oba sta imela izvrsten večer. Prebujal se je tudi Dončić in začel deliti podaje ter nizati koše. Vrnitev Porzinigisa na klop je odprla nekaj več prostora za Timberwolvese pod obročem domačih, njihovih sedem točk je nekoliko ublažilo zaostanek na 20 točk (71:51).

