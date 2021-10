Dallasu še ena tekma za splakovalnik pozabe

Mavericksi niso povsem brez tehtnih izgovorov, slabih 1.700 metrov nadmorske višine v Denverju je precejšen zalogaj za vse ekipe. Poleg tega so po zmagi nad Spursi nemudoma sedli na letalo in odleteli v Kolorado. "Ja, ja, višino jasno čutiš, še posebej če igraš drugi večer zapored," je Luka Dončić (16 točk, 4 podaje, 6 skokov, 2 ukradeni žogi) priznal, da je redkejši zrak vplival na njegovo igro, najbolj naj bi se mu to poznalo v prvi četrtini. "Celo sodnik mi je rekel, naj ne pozabim na višino," je Slovenec dejal po koncu tekme. Gostje niso imeli razpoloženega igralca, iz igre so zadeli manj kot trideset odstotkov metov in komaj 8 od 37 metov za tri točke. "Po takšni tekmi je vse, kar lahko rečeš, zelo slabo," je bil stvaren Kidd.

To je tako že drugi poraz čez trideset točk, obakrat so izgubili proti ekipama, ki sodita med resne kandidate ne samo za končnico, ampak za boj za sam vrh. Tri zmage so bile proti moštvom sredi prenove, za vse tri so se morali pošteno potruditi, po navadi je slab začetek in dolga obdobja brez koša iz igre reševala dobra obramba. Tokrat niso začeli bleščeče, a so v obrambi zadrževali najbolj nevarnega igralca Denverja Nikolo Jokića (11 točk, 8 podaj, 16 skokov, ukradena žoga), tekmece pa prisilili h kar enajstim izgubljenim žogam. Korak z gosti so držali še prve minute druge četrtine, nato pa se je začel počasen potop, ki se je v drugem polčasu spremenil v utonitev do dna.

"Počasni začetki so resna težava, o tem smo že govorili. Upamo, da bomo prišli do točke, ko jih bomo premagali. A nocoj vseh 40 minut nismo izpolnjevali nalog. Vsi igralci imajo odprte mete, žoga preprosto ne gre skozi obroč," je Kidd dejal o strelskem krču. Tudi Dončić ugotavlja, da mu ciljanje obroča še ne gre tako od rok, kot bi si želel. "A je šele začetek sezone, moram zaupati svojemu metu. Poleg tega je za mano dolgo poletje, dva meseca sem igral za reprezentanco," je razmišljal. Pred začetkom sezone so ga stavnice uvrstile na prvo mesto med kandidati za najboljšega igralca (MVP), a še ni pokazal stanovitne igre, ki bi opravičila tovrstna pričakovanja. Po njegovih besedah moštvo še ni odigralo dobre tekme: "... posebej v napadu, bili pa smo solidni v obrambi."