Mavericksi so se vrnili k bledi košarki za nov domač poraz

Druga tekma obeh moštev ni mogla biti bolj drugačna od prve. Če smo bili v sredo priča silnega juriša Dallasa, ki je New Orleans praktično že v prvi četrtini položil na kolena, se je tokrat začelo počasno mučenje športa po imenu košarka. Moštvi sta sta ne samo dušili igro drug drugega, ampak skoraj tekmovali, kdo bo večkrat zgrešil, tudi pri nebranjenih metih. Pelicansi so do srede četrtine zgrešili kar 18 od dvajsetih poskusov, a namesto da bi Dallas krepko vodil, so tudi sami vztrajno metali mimo obroča. Hkrati so samo v prvi četrtini osemkrat zapravili žogo, prvih šest je šlo na rovaš Luke Dončića (21 točk, 7 podaj, 10 skokov). Slovenec je bil najboljši domači strelec, a je za sedem zadetkov porabil dvajset metov. „ Ta poraz gre na moj račun, nisem imel prave energije, igrati moram bolje, “ je dejal po srečanju. Na vprašanje, zakaj ni imel energije, je odvrnil le „ ne vem, res ne. “

Trener Jasson Kidd je že pred tekmo opozarjal „ne smemo se ozirati na mesto na lestvici drugih, nismo tako dobri, da bi bilo to pomembno.“ New Orleans je morda pri dnu zahodne konference, a zadnje dva tedna igrajo vse bolje, sreda pa je bila samo odmik navzdol. Za Dallas velja obratno, sreda je bil skok k idealu, kakšno moštvo bi radi bili, doma so se vrnili k stari podobi zadnjih tednov, k igri brez prave energije in težavam pri metu. Zadeli so le deset od 34 metov za tri točke, (Dončić je zgrešil vseh šest), neučinkovit je bil Tim Hardaway mlajši (12 točk, 3 podaje, 4 skoki, ukradena žoga), ki je v obroč spravil tri od enajstih metov. Brez Kristapsa Porzingisa in Willieja Cauleyja-Steina so imeli težave tudi pri skoku, zbrali so jih 52, kar enajst manj od gostov, ki so dobro skakali tudi v napadu (dvanajst proti petim skokom Dallasa), to pa jim je na koncu prineslo deset več metov na koš.

Pelicansi so po precej brezupnem prvem polčasu v tretji četrtini pospešili igro, v koš spravili kar 68 odstotkov vseh metov in Mavericksi so jih do konca le še brezplodno zasledovali. Sredi zadnje četrtine so zaostanek še znižali na devet točk, a so gostje nemudoma odgovorili s serijo košev. Znova je bil najboljši strelec tekme Brandon Ingram (24 točk, 12 podaj, 8 skokov, 2 ukradeni žogi), sicer z enako (ne)učinkovitim 35-odstotnim metom kot Dončić, toda ob strani sta mu stala oba centra, tokrat precej boljši Jonas Valančiūnas (14 točk, 3 podaje, 11 skokov, ukradena žoga), s klopi je zablestel Willy Hernangómez (12 točk, 3 podaje, 14 skokov, blokada). Herbert Jones (13 točk, 4 podaje, 2 skoka, ukradena žoga, blokada) in Devonte' Graham (13 točk, 3 skoki) sta dodala vsak s po petimi koši v enasjtih poskusih dodala dovolj, da so gostje zmagali. Klop Dallasa je bila sicer nekoliko boljša od klopi gostov (40:38), znova ob dobri igri v napadu Jalena Brunsona (16 točk, 3 podaje, 3 skoki, ukradena žoga).