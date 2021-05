Dončić se vrača na prizorišče aprilske čarovnije

"To je eden tistih veselih večerov, ko smo se izmuznili porazu. Ko je Luka izvedel novo čarovnijo," je trener Rick Carlislepovzel bistvo večera, ki je ostal v spominu le po cirkuški akrobaciji Slovenca ob koncu. "Včasih zadeneš, včasih zgrešiš. Vzeti moraš tudi slednje. A vedno skušam izboljšati svoj met," se je takrat smejalo Dončiću. Za njim je izključitev v Clevelandu, ko je pod pas udaril Collina Sextona, sodniki pa so ocenili, da gre za nešportni prekršek in ga poslali z igrišča. "Ni bilo zanalašč. To se zgodi na veliko tekmah, šlo je za dva igralca, ki se borita za prostor," je zagotavljal po tekmi. Nocojšnje soočenje je pomembno za obe strani, Memphis se z Golden Statom daje za osmo mesto na zahodu, Dallas s Portlandom in Lakersi za peto in se izogiba sedmemu, ki pelje v dodatne kvalifikacije. Mavericksi so še vedno brez Kristapsa Pozingisa, po napovedih naj bi se vrnil na jutrišnji tekmi z New Orleansom. Vprašljiv je tudi nastop Maxija Kleberja.

Odsotnost obeh velikih igralcev so izrabili rezervisti, predvsem Willie Cauley-Stein in Dwight Powell, ki sta vnesla val dodatne energije in bojevitosti, ta bo tokrat še kako potrebna, saj je Jonas Valanciunas eden najboljših centrov v ligi. Včeraj je proti New Orleansu dosegel 20 točk, dodal 11 skokov in pet blokad, največ v sezoni. V obeh srečanjih proti Dallasu je dosegel dvojni dvojček, dvomestno število točk in skokov. Grizzliesi imajo agresivne branilce, ki kvarijo posel strelcem trojk, dolga krila, ki pokrivajo prostor med košem in črto za tri točke, in prevladujoč center, ki vlada pod obročem. Aprila je Dillon Brookspovsem ustavil Dončića v prvem polčasu, brez Porzingisa bo ta še večja tarča za obrambo Memphisa, njen cilj je vsaj upočasniti Slovenca. V Dallasu računajo, da jim bodo na roke šle nekoliko težje noge medvedov, ki igrajo drugi večer zapored.

Pomembna bo igra teksaških strelcev, ki jim ni ime Luka, napovedi z zadnjih tekem so obetavne. Ob vrnitvi v prvo postavo se je razcvetel Tim Hardaway mlajši, v zadnjih tekmah ima povprečje 27 točk, zadeva pa slabih 53 odstotkov vseh metov za tri. Iz brezna neučinkovitosti se vzpenja tudi Josh Richardson, proti Clevelandu je z dvajsetimi točkami izdatno pomagal usmerjati barko, ko je ta ostala brez prvega krmarja. Njegovo povprečje zadnjih štirih tekem je spodbudnih 16 točk ob zelo spodobnem 47-odstotnem metu za tri. Vrača se tudi njegova nadležna obramba, ki ga je pripeljala v Dallas, tekmecem v povprečju izmakne dve žogi na tekmo. Ob vse boljšem Dorianu Finneyju-Smithu, ki je svojo čvrsto obrambno nadgradil z nevarnimi meti od daleč, Mavericksi v pravem trenutku zlivajo igro v formo za neizprosne tekme končnice.