Avstrija postopno vrača gledalce na športne in kulturne prireditve

Avstrijsko rahljanje ukrepov za zajezitev širitve okužb z novim koronavirusom predvideva, da bo po 1. juliju prireditve v dvoranah lahko spremljalo po 250 ljudi, s 1. avgustom 500 in nato celo 1000 oziroma 1250. Seveda bodo morali organizatorji dogodkov dobiti tudi ustrezno dovoljenje pristojnih služb posameznih zveznih dežel. Na prireditvah na prostem bo s 1. julijem lahko po 500 ljudi, s 1. avgustom 750, ob posebnem dovoljenju celo 1250. A za vse dogodke bo potrebno posebno dovoljenje. Za vse prireditve bodo veljala tudi posebna pravila, ki se jih bodo morali obiskovalci držati.

Omenjene številke se pri tem nanašajo le na obiskovalce in ne na izvajalce dejavnosti. Velja dodati, da so moštvena tekmovanja do nadaljnjega dovoljena le na prostem. Izjema zaenkrat ostaja nogometno prvenstvo, kjer do nadaljnjega ne bo navijačev. Nogometaši se z oblastmi o vračanju gledalcev na stadione dogovarjajo ločeno. Tako kot nogometaši pa tudi drugi športniki zahtevajo, da se čim prej oblikuje pogoje, ki jih bodo klubi in društva morali izpolniti do jeseni, da bodo na tribune lahko povabili čim več navijačev.

V Avstriji pa pripravljajo tudi rahljanje ukrepov za poroke in pogrebe, a datumi še niso določeni.