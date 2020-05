Bach: Leto 2021 zadnja možnost za OI v Tokiu

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bachje za BBCpoudaril, da prelaganje ne more potekati v nedogled. Bach je povedal, da se strinja z odločitvijo Japonske, da bodo morali OI odpovedati, če koronavirusna pandemija prihodnje leto še ne bo pod nadzorom. Marca je Mok skupaj z organizatorji igre Tokio 2020, ki so obdržale svoje uradno ime, prestavil za leto dni. Po novem bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto.

To je prvič v dobi modernega olimpizma, da bodo igre prestavljene, doslej so jih odpovedali le zaradi svetovnih vojn. Tako so odpadle letne igre v Berlinu 1916, Tokiu 1940 in Londonu 1944 ter zimske igre v Cortini d'Ampezzo 1940 in Saporu 1944.

"Če sem povsem odkrit, razumem Japonce, saj ne moreš kar za vedno z namenom priprave dogodka zaposliti med 3000 in 5000 ljudi, kolikor jih sodeluje pri organizaciji iger," je za britanski BBCdejal šef Moka."Prav tako ne moreš vsako leto spreminjati celotnega sporeda športnih tekmovanj po vsem svetu. Ne moreš držati športnikov v negotovosti, enostavno ne gre," je še dejal Bach.