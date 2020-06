Bach: Mok razmišlja le o OI v Tokiu leta 2021, druge možnosti so špekulacije

Mok bo v kratkem podaljšal pogodbo o sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo. "WHO se je izkazala za izjemno pomembno v tej zdravstveni krizi, največji v svetu po drugi svetovni vojni. Tako smo in bomo mnoge odločitve sprejeli po njihovih priporočilih in nasvetih. Kar se gledalcev na OI tiče, to bo odvisno od razvoja dogodkov. Dve leti in dva meseca je še do OI in je še prezgodaj za končne zaključke," je opozoril Bach.

"Pri izvedbi iger tesno sodelujemo z japonskimi organizatorji. Vsi bomo morali kaj žrtvovati, da znižamo stroške, obenem pa ohranimo visoko raven tekmovanj ter zagotovimo varnost vsem udeležencem iger. Vse ostalo je na mizi, da poskrbimo tudi za finančno vzdržne igre. Za to si prizadeva posebna delovna skupina, ustanovljena zgolj za reorganizacijo iger, in ta bo v iskanju možnih prihrankov poiskala vsako možnost," je zagotovil Bach.

Nemški športni funkcionar je na novinarski konferenci po seji IO Moka izpostavil tudi pomen krčenja stroškov in varčevanja pri izvedbi iger naslednje leto. Mok je zato že vzpostavil denarni premostitveni sklad v višini 800 milijonov ameriških dolarjev oziroma 740 milijonov evrov. Od tega bodo 600 milijonov evrov namenili za dodatne stroške Moka za organizacijo iger v Tokiu, mednarodnim športnim zvezam in nacionalnim olimpijskim komitejem pa 140 milijonov evrov pomoči.

"OI želimo pripraviti v varnem okolju za vse udeležence, kot je bilo določeno že marca. Kriza je povezala vse na osnovi velike solidarnosti v olimpijski družini in širše med vsemi, ki so vpleteni v pripravo iger. Prva naloga ekipe bo zagotovitev namestitev za reprezentance v olimpijski vasi, mnoga stanovanja tam so bila namreč že oddana,"je dodal Bach. Ne le OI, tudi druga velika športna tekmovanja so prestavljena na naslednje leto. Za večino športov ni bojazni, da bi prišlo do križanja novih terminov s časom, v katerem so prihodnje leto predvidene OI.

Lahko pa bo se to zgodilo v profesionalnih ameriških ligah, pri tem bi bila najbolj na udaru košarka, saj bi v primeru križanja terminov s severnoameriško košarkarsko ligo NBA ZDA na tekmovanje poslali drugorazredno ekipo, osiromašene pa bi bile tudi druge reprezentance, tudi morebiti slovenska. Bach je dejal, da Mok z ligo NBA nima neposrednih stikov. "Ima pa jih Mednarodna košarkarska zveza (Fiba), ki sodeluje z NBA in obe strani sta zainteresirani, da se ne bi pokrivali datumi tekmovanja NBA z OI."Predsednik Moka je o globalnih socialnih in družbenih spremembah, ki se oblikujejo zaradi novega koronavirusa, izpostavil, da se družba sedaj bolj kot kadarkoli zaveda zdravstvenih vidikov in vloge teh organizacij.

"Zdravje je res na prvem mestu. Družba je ta čas tudi bolj osredotočena na osnovne življenjske stvari. Mok se bo moral pri pripravi OI in tudi drugače s tem soočiti, torej gledati na osnovne stvari, na osnovno olimpijsko poslanstvo in ideale. Na enotnost, da pride v času OI vse človeštvo ponovno skupaj. Igre bodo tako postale še bolj pomembne, saj bomo na ta način še posebej izpostavili pomen športa v prizadevanjih za skupno dobro človeške družbe kot celote,"je ocenil Bach.