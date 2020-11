Bach optimističen glede gledalcev na OI

Thomas Bach, ki je v nedeljo v Tokio prvič po marčevski preložitvi iger prispel na štiridnevni obisk, se je obenem tudi prvič pogovoril z Jošihidejem Sugo, odkar je slednji pred komaj dvema mesecema prevzel funkcijo premierja. Razpravljala sta o ukrepih za izvedbo iger prihodnje poletje v varnih pogojih kljub nedavnemu ponovnemu vzponu koronavirusa v Evropi in ZDA.

Suga je znova poudaril odločenost, da bodo tokijski organizatorji priredili igre, ki so jih morali marca zaradi krize covida-19 preložiti za leto dni in se bodo po novem začele 23. julija 2021.

"Še naprej spoštujemo zavezo za organizacijo varnih olimpijskih iger, medtem ko tesno sodelujemo z Mednarodnim olimpijskim komitejem," je dejal japonski premier.

'Popolnoma enotni in odločeni'

Bach je samozavesten tudi glede tega, ali si bodo olimpijske boje na Japonskem prihodnje leto lahko ogledali navijači. Kot je predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) po srečanju s premierjem zatrdil novinarjem, verjame, da bodo na olimpijskih bojih prisotni tudi gledalci.

"Na tem sestanku smo bili popolnoma enotni in odločeni, da bomo olimpijske in paraolimpijske igre Tokio 2020 prihodnje poletje v Tokiu priredili z velikim uspehom,"je dejal Bach. "Skupaj lahko te olimpijske igre in olimpijski ogenj za vse naredimo kot luč na koncu predora," je dodal Bach.

Skrb glede porasta števila okužb vse večja tudi na Japonskem

Japonska javnost je ob nedavnem ponovnem vzponu novega koronavirusa v Evropi in ZDA zelo skeptična glede organizacije iger v Tokiu. Tudi Japonska je v soboto poročala o novem rekordu več kot 1730 novih okužb, ki so že tretji dan zaporedoma dosegle nov vrh. Raziskava Kyodo News je v nedeljo pokazala, da je približno 84 odstotkov vprašanih izrazilo zaskrbljenost zaradi rekordnega povečanja okužb s koronavirusom na Japonskem.

Bach se bo v ponedeljek predvidoma sestal tudi z guvernerko Tokia Juriko Koikein predsednikom lokalnega organizacijskega odbora Joširom Morijem. Z Morijem naj bi pripravila skupno novinarsko konferenco. V torek bo Bach obiskal olimpijsko vas športnikov in osrednji stadion, glavno prizorišče iger, obenem pa se bo sestal tudi z Mednarodnim paraolimpijskim komitejem.