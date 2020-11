Bach: Prvi val cepljenja ni za olimpijce

"Ne želimo prednostne obravnave. Najprej naj cepivo prejmejo ljudje z visokim tveganjem. To podpiramo," je še dejal Thomas Bachpo obetavni novici o cepivu proti novemu koronavirusu podjetij Biontech in Pfizer.

Olimpijske igre na Japonskem so morali marca zaradi "koronske" pandemije prestaviti za eno leto, in sicer na poletje 2021. Organizatorji so večkrat poudarili, da cepivo ni pogoj za pripravo varnih iger za vse udeležence. Delovna skupina OI ta čas razvija sveženj ukrepov za igre v "koronskih" pogojih.

'Primerno' število gledalcev

Po sestanku izvršnega odbora Moka pa je Bach potrdil, da se Mednarodni olimpijski komite (Mok) o možnostih za cepivo pogovarja tudi s proizvajalci in medicinskimi strokovnjaki. Najprej pa bi morali cepivo zagotoviti "medicinskemu osebju, zdravnikom in vsem, ki opravljajo ključne službe," je zagotovil 66-letnik.

Predsednik Moka bo v nedeljo odpotoval v Tokio na štiridnevni obisk. To bo njegovo prvo potovanje v deželo vzhajajočega sonca vse od preložitve iger. Bach je vnovič izključil možnost odpovedi OI. Namesto tega je, kot pravi, vedno bolj samozavesten, da si bo olimpijske boje lahko ogledalo tudi "primerno število gledalcev".