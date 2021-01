Bach v novoletnem nagovoru izpostavil pomembnost športa v vsakdanu

"Vloga športa pri fizičnem in psihičnem zdravju, njegova vloga v družabnem življenju in vpliv športa na ekonomijo so prepoznani po vsem svetu," je dejal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. "Potrebujemo več solidarnosti. Potrebujemo večjo solidarnost znotraj družb in tudi med družbami," je o največji lekciji "koronskega" leta 2020 dejal Bach.

Sedeminšestdesetletnik je v nagovoru pohvalil tudi "veliko zavzetost in odločnost" olimpijskih organizatorjev, ki so skupaj z Mokom marca igre Tokio 2020 zaradi pandemije covida-19 preložili na letošnje poletje (od 23. julija do 8. avgusta).

Najbolje pripravljeno olimpijsko mesto vseh časov

"Tokio je še vedno najbolje pripravljeno olimpijsko mesto vseh časov,"je dejal Bach in dodal, da se zavzetost in odločnost organizatorjev skladata z odločnostjo Moka, da "igre organizira na varen način za vse udeležence in olimpijske igre prilagodi svetu in življenju po pandemiji covida-19".

Predsednik Moka je poudaril, da bodo poletne igre v Tokiu in tudi priprave na zimske igre leta 2022 v Pekingu "prednostne naloge za izredno olimpijsko leto 2021". Enako zavzetost in odločnost vidi tudi pri kitajskih organizatorjih: "Vsa olimpijska prizorišča so že pripravljena na ljubitelje zimskih športov po vsem svetu."

V zvezi s pandemijo je Bach dejal:"Vzeli jo bomo kot lekcijo za naprej, v olimpijski družini smo se marsičesa naučili in izzive prihodnosti bomo spet spremenili v priložnosti. V tem smislu bomo v prihodnosti tudi izvedli reforme olimpijske agende 2020."