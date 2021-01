Balkanska fanta v ospredju boja za najboljšega igralca lige

Luka Dončić (na sredi) povezuje svet španske, balkanske in ameriške košarke, zaradi svojih korenin in zorenja v španski ligi. Zato prisrčni odnosi s Juanom Hernangomezom (na njegovem hrbtu) in Nikolo Jokićem.

Dallas in Denver imata tri zmage v sedmih tekmah, kar je začetno razočaranje za moštvi z velikimi pričakovanji. Prvi so se zdeli zreli za naskok med štiri najboljše v zahodni konferenci, drugi so končnico zapustili v finalu konference. Dallas je zgrajen okoli Dončića, ki so ga pred začetkom sezone že skoraj razglasili za njenega najboljšega igralca, pri Nuggetsih je breme nekoliko bolj porazdeljeno, osrednja nosilca igre sta Jamal Murray in Jokić. Če je Slovenec začel pod pričakovanji, pa jih 213 centimetrov visoki Srb presega in se je prebil v ospredje pri potegovanju za naslov najboljšega. Njegovo začetno povprečje je 24,1 točke (šestnajsti v ligi), 11,9 podaj (prvi) in 11,7 skokov (peti). Doslej sta le Russell Westbrook in Oscar Robertsonzmogla skozi celo sezono ohraniti povprečje trojnega dvojčka (dvomestno število točk, podaj in skokov). Nekaj sence na dosežek Jokića meče veliko število izgubljenih žog (povprečno 5,1 na tekmo), toda trener Denverja Michael Malone si s tem pretirano ne beli glave. "Skoraj vsako leto je med desetimi igralci NBA z največ izgubljenimi žogami verjetno deset najboljših igralcev NBA. Ti imajo žogo ves čas v rokah, od njih pričakujemo zelo veliko," trdi Malone.

O kondicijski pripravljenosti Dončića je bilo prelitega že veliko črnila, hkrati pa trenerji hvalijo njegovo izjemno sposobnost, da hitro prilagodi svojo igro. Če je sezono začel nekoliko težji, kot je zaključil prejšnjo, in z nekoliko nekoliko počasnejšim prvim korakom, je to uporabil za odločnejšo igro pod košem, kjer lažje izriva branilce. Na ta način je v začetnih tekmah odigral desetino svojih napadov, pri čemer ali zadene ali pa nad njim naredijo prekršek, pogosto kar oboje. Na ta način rad igra, kadar ga ob menjavi branilcev pokriva manjši in lažji igralec. Proti večjim in težjim izrablja svojo izvrstno tehniko premikanja, s katero se prebija mimo njih, ali pa svoj met s skokom od branilca. Mavericksi takšno igro načrtno uporabljajo ob začetku četrtin, ter na ta način nasprotno ekipi silijo, da si hitro nabere štiri prekrške in nato vsak naslednji prinese proste mete. Igra pod košem mu je pomaga prestati obdobje, ko ne zadeva od daleč. Na zadnjih tekmah se njegova tovrstna natančnost sicer izboljšuje. V svoj repertoar dodaja nove veščine, zato je razumljiva mirnost trenerja Dallas Ricka Carlisla, da ga ne skrbi pripravljenost njegovega najboljšega igralca.