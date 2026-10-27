Bayern mu je dal dom, Kane pa mu je vrnil z zlatom

Za 33-letnim napadalcem ni zgodba o čudežnem talentu, zaradi katerega bi mu bila vrata na stežaj odprta od prvega dne. Nasprotno, njegova pot je bila polna posoj, dvomov in trenutkov, ko se je zdelo, da se sanje oddaljujejo. Morda je prav zato toliko lepše, da se je po vseh teh letih obarvala zlato.

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Od meglenega parka v Chingfordu do trnovih preizkušenj

Preden so na pročelju Allianz Arene, tako imenovane nogometne katedrale Bayerna, z zlatimi črkami izpisali njegovo ime, je bil Harry Kane le navaden deček iz Chingforda na severovzhodu Londona. V tamkajšnjem Ridgeway Parku je z očetom in bratom Charliejem ure in ure tekal za žogo, sanjaril o velikih stadionih in delal prve nogometne korake pri lokalnem klubu Ridgeway Rovers, piše The New York Times. V šoli Chingford Foundation je občudoval dres Davida Beckhama ter spoznal svojo otroško ljubezen in bodočo ženo Katie. Ko mu je pri osmih letih Arsenalova akademija zaprla vrata z besedami, da ni dovolj obetaven, ga je oče le objel in tiho dejal: "Ne skrbi, Harry. Delala bova še bolj trdo."

Harry Kane s svojo ženo Katie in Davidom Beckhamom FOTO: Profimedia

Pot ga je vodila k Tottenhamu, a tudi tam pravljica ni začela cveteti čez noč. Sledila so leta kaljenja na turobnih posojah v nižjih ligah, kot so Leyton Orient, Millwall, Norwich in Leicester. Pri devetnajstih, ko je po poškodbah obsedel na klopi, se je spraševal, ali bo sploh kdaj dočakal svojo priložnost. Vendar se ni predal. Ko mu je trener Tim Sherwood aprila 2014 pri 20 letih naposled ponudil mesto v prvi postavi proti Sunderlandu in je Harry zadel ob zmagi s 5:1, se je kolo usode končno zavrtelo. Sherwood je njegov vzpon zdaj za Sky News ganljivo označil za "pepelkino zgodbo", neponovljivo nogometno pravljico o dečku, ki je z nepopustljivostjo premagal vse dvome.

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V dresu Tottenhama je odrasel v kralja strelcev, z 280 goli podrl vse klubske rekorde ter osvojil tri zlate kopačke. A čeprav je blestel kot posameznik, mu je velika ekipna lovorika znova in znova ušla. Čakal je trenutek, ko bo njegova zgodba dobila pravi dom.

Rdeča družina iz Münchna: Mia san Mia

Ko je poleti 2023 Harry zakorakal v München, ni prišel le v enega največjih klubov na svetu, prišel je v bavarsko družino. V okolju, kjer vlada nesmrtni duh Mia san Mia, je Kane našel nekaj več kot le polne tribune in vrhunske soigralce. Našel je topel dom, kjer se vsak zadetek proslavi kot družinski praznik in kjer osebni uspehi postanejo ponos celotne skupnosti.

To občutje skupnosti in nagajive družinske topline v Bayernovi slačilnici lepo ponazarja znamenita zgodba o porcelanastem kakaduju. Majhna figurica, ki si jo je ekipa med slavjem v evforiji "izposodila" iz münchenske restavracije Käfer, je postala klubski talisman, del šal, proslavljanj in prave klubske mitologije. V tej igrivosti se skriva skrivnost Bavarcev: ko igra postane strast in slačilnica postane družina, meje mogočega izginejo.

Harry Kane FOTO: AP

V izjemni sezoni 2025/26 je Harry dosegel kar 73 golov (od tega 61 za Bayern) ter z ekipo osvojil Bundesligo in nemški pokal. Kane pa nikoli ni bil le strelec. Z neponovljivim občutkom za igro se je spuščal globoko na igrišče in delil čarobne podaje, kot je bila tista čudovita asistenca Alphonsu Daviesu s sredine igrišča proti Arsenalu. Kot je dejal Sherwood: "Harry je stoodstotni ekipni človek. Če bi mu ponudili izbiro med zlato žogo in naslovom Lige prvakov za Bayern, bi brez oklevanja izbral uspeh svoje ekipe."

73 zlatih žog in stadion, ki sveti za svojega junaka

Ko je bilo v Londonu izrečeno njegovo ime, je čustva delil s soigralci iz Münchna, ki so ga objeli z enako ponosno ljubeznijo kot lastnega brata. München pa mu je pripravil poklon, kakršnega zmore le Bayern.

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Legendarna Allianz Arena se je odela v bleščečo zlato barvo, na njenem pročelju pa je ponosno zasvetil napis KANE. Še več pa je pokazala akcija kluba z naslovom "73 žog. London. En zlat trenutek.", ko so v London poslali 73 nogometnih žog. Vsaka je predstavljala enega od njegovih zadetkov v sezoni, podarili pa so jih ljudem, otroškim igriščem in krajem, ki so oblikovali njegovo pot, od otroških igrišč v Chingfordu do nekdanjih soigralcev. To ni bila le čestitka, bila je izjava ljubezni kluba, ki razume, da se za vsakim zvezdnikom skriva pot, polna tistih, ki so verjeli vanj. "V čast mi je igrati za ta klub in prinesti to trofejo nazaj v München," je o svojem uspehu dejal Harry ter se s toplo skromnostjo zahvalil soigralcem in navijačem po vsem svetu. Na spletni strani Bayerna so navijače med drugim povabili, naj mu napišejo osebna sporočila prek njihovega internega kanala.

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Čestital mu je tudi Tottenham. Eden izmed popularnih kanalov, namenjen smešnim trenutkom v nogometu, Troll Football, pa je ob novici prvič objavil resno objavo. Zapisal je: "Zlata žoga je znova pridobila verodostojnost." Pravljice se pogosto končajo s trenutkom, ko junak dobi svojo krono. A za Harryja Kana in njegovo bavarsko družino to ni konec, temveč najlepše poglavje v zgodbi, ki jo pod zlatim sijajem Allianz Arene skupaj pišejo naprej. Sam Harry pa ostaja zvest svojemu geslu: "Delaj v tišini. Naj rezultat govori zase."