Benitez je novi trener Evertona

Za 61-letnega Rafaela Beniteza je Everton že 14. klub v karieri. Španski strateg je že sedel na trenerskih stolih nekaterih velikih evropskih klubov: Valencije, Liverpoola, Interja iz Milana, Chelseaja, Napolija in Real Madrida. Na otoku pa je nazadnje deloval med letoma 2016 ter 2019, ko je sedel na klopi Newcastle Uniteda. Beniteza je z Evertonom je podpisal triletno pogodbo.

Benitez se torej vrača v mesto kluba, s katerim je dosegel največje nogometne uspehe v karieri, Liverpool. A ker bo sedel na klop največjega rivala svojega bivšega kluba, so že sama namigovanja o povratku v mesto Beatlov sprožila negativne odzive navijačev obeh klubov iz Liverpoola. Največ prahu je povzročila izjava, ki jo je Španec izrekel po remiju na Merseyside derbiju leta 2007, ko je Everton zaničevalno označil za "majhen klub". Tega mu navijači Evertona še niso odpustili in najbolj jezni izmed njih so mu blizu hiše, v kateri živi z družino, pustili grozilni napis, da vedo, kje živi in da naj ne podpiše pogodbe z Evertonom.