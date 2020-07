Benzema: Vemo, da nas čaka zelo pomembna tekma v Manchestru

V petek, 7. avgusta, bomo na Kanalu A in VOYO (začetek prenosa ob 20.40) prenašali dvoboj Manchester Cityja in Real Madrida. V soboto, 8. avgusta, pa si boste lahko ogledali spektakel med Barcelono in Napolijem.

"Ekipa je v dobrem stanju. Dobro treniramo in imamo nekaj dni, da vse skupaj še stopnjujemo. Zdaj prihaja Liga prvakov, vemo, da gre za zelo pomembno tekmo in da moramo zmagati. Jaz se počutim zelo dobro in pripravili se bomo na najboljši način za obračun z Manchester Cityjem,"je povedal francoski napadalec Karim Benzema, ki je v četrtek prejel nagrado Mahou petih zvezdic za naj igralca Real Madrida v sezoni 2019/2020. "To me motivira, da na igrišču dam od sebe še več. To je bila posebna Liga, pred, vmes in na koncu. Najtežje je bilo zaradi vseh vprašanj zaradi koronavirusa, toda mi smo opravili pomembno delo,"je izpostavil izkušeni Francoz.