Povabil jo je, da z njim odigra luknjo v prisotnosti snemalcev in ozvočenja. Seveda ni zavrnila izjemne priložnosti in se navdušeno ter pogumno podala na golf zelenico. Tremi se ni mogla izogniti, a ji je prvi udarec kljub vsemu uspel in končal v peščeni oviri ob zelenici. Na poti do nje si je Amy ponavljala: "Imaš to! To zmoreš!" Woodland jo je ob tem spodbujal in ji delil nasvete. Dekle je nato žogico udarilo na zelenico in zadelo 'putt' za par.

S svojim zadetkom in suverenim nastopom ni požela zgolj navdušenja s tribun, ampak je pristno veselje kazal tudi Woodlanda. Niti igralec niti dekle, ki je tedaj sodelovala na specialni olimpiadi, pa si verjetno nista niti v sanjah predstavljala, da bosta nekaj mesecev kasneje glavni zvezdi tako velikega tekmovanja, kot je 119. odprto prvenstvo ZDA v golfu na legendarnem igrišču Pebble Beach v Kaliforniji.

Video posnetek je na YouTube hitro zaokrožil in v kratkem času dosegel dvajset milijonov ogledov.

35-letni Woodland se je to soboto prebil v vodstvo tretjega 'majorja' sezone in prednost zadržal vse do konca, ko je svoj prvi veliki naslov osvojil s tremi udarci prednosti pred številko ena z golfske lestvice in dvakratnim zaporednim branilcem naslova, rojakom Brooksom Koepko.

'Bila je moj navdih'

Je na novinarski konferenci izpostavil Woodland, ki je tik ob osemnajsti zelenici čestitala prav Amy Bockerstette."Ne znate si predstavljati, kolikokrat sem danes pomislil na Amy in njene besede iz Phoenixa. Neštetokrat sem si dejal: imaš ti to, ti to zmoreš. Bila je moj navdih v najtežjih trenutkih. Njena pozitivna energija in ljubezen do življenja sta nalezljivi, zato sem vesel, da sva po Phoenixu ohranila stik. Ko sem se nekaj tednov kasneje poškodoval in moral izpustiti turnir Wells Fargo, mi je poslala video s spodbudnimi besedami. Neverjetno čestitko sem od nje dobil za rojstni dan, zdaj pa mi je pomagala še do največjega uspeha v karieri. Je zelo posebna punca, z izjemni starši in lepo je, da ji lahko rečem prijateljica," je poudaril Woodland.

Ameriški golfist je golf začel igrati relativno pozno – v srednji šoli, ko je spoznal, da v košarki ne bo mogel narediti kariere. Z vztrajnostjo in trdimi treningi je pri 23 letih postal poklicni igralec. Na turneji PGA je dosegel tri zmage, na 'majorjih' pa vse do lani ni bil niti enkrat med prvimi desetimi.

Pred dvema letoma je doživel osebno tragedijo. Žena Gabby je bila noseča z dvojčkoma, vendar je eden umrl še pred rojstvom, drugi pa se je rodil s komaj kilogramom telesne teže. Zdaj je sin Jaxson star dve leti, Gabby pa je znova noseča in v pričakovanju dveh hčerk.