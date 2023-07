Dirkači v razredu Superbike so na polovici sezone, v kateri je prevladoval aktualni prvak Alvaro Bautista. A Donington Park njegovim tekmecem ponuja priložnost, da se razmerje moči končno obrne. Na slovitem britanskem dirkališču namreč Ducati nima zmage že 12 let. Svoje pa k dirkaškemu spektaklu in nepredvidljivemu razpletu pogosto prispeva muhasto otoško vreme. Prenos sobotnega dogajanja od 12.05 dalje na VOYO.