Bo Miami plesal po taktih Jazza ali se Utah vrtel v latino ritmih?

Dragić je v sredo dejal, da se je floridska ekipa po tednih nenehnih težav zaradi poškodb in okužb s koronavirusom končno zlila v dobro delujoče moštvo. To morda še ni vrnitev Miamija iz lanske končnice, toda podoba na igrišču znova nekoliko bolj spominja na stroj, ki je vztrajno zmlel skoraj vse tekmece. Jimmy Butler je začel metati (in zadevati) za tri točke, Andre Iguodalapo potrebi vklaplja drugo mladost, Kendrick Nunn je znova vse bolj igralec, ki so ga lani razglasili za drugega najboljšega novinca leta. Nekaj sence na uspehe meče poškodba Bama Adebaya, njegov nastop je vprašljiv zaradi bolečega levega kolena. Prav tako ni jasno, ali je nared Tyler Herro, ki zaradi težav z desnim bokom ni igral na zadnjih dveh tekmah.

Domačini proti razžarjenim Jazzom potrebujejo vsa svoja orožja, "so najbolj vroče moštvo v ligi, trenutno nihče ne igra tako dobro kot Utah,” je dejal trener Lakersov Frank Vogel, ko so jim v sredo v Salt Lake Cityju pošteno vzeli mero. Miami je na tekmi v Utahu dvakrat doživel po šestminutna obdobja, ko žoga ni hotela skozi obroč, zasluge so šle predvsem neumorni obrambi Jazzov. Na njenem čelu je francoski center Rudy Gobert, že nekaj let eden najboljših obrambnih igralcev v NBA. Na drugi strani igrišča jih poganjajo koši mladega Donovana Mitchella, ki pri 24-ih prihaja v svoja najboljša športna leta. Skupaj z veteranom Mikom Conleyjem in hrvaškim reprezentantom Bojanom Bogdanovićem so jedro ekipe, njen drugi najboljši strelec Jordan Clarksonprinaša energijo s sklopi.

Utah nasprotnike rad zasuje z meti za tri točke, Lakersom so jih nasuli 22. Miami je podobno nevaren Toronto utišal z visoko consko obrambo, ki je tekmece ustavljala že na črti za tri točke. Toda visoki in spretni Gobert pod obročem je recept za njeno razbijanje. Domači za uspeh tako potrebujejo izjemno disciplinirano igro in veliko energije ter zelo dober večer enega ali dveh igralcev.