Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Šport

Borec nehote pokazal zadnjico in nasmejal komentatorja

Abu Dabi, 25. 10. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.V.
Komentarji
1

V mešanih borilnih veščinah zaradi nenehnega stika med borcema občasno prihaja tudi do težav s športno opremo. Nekaj podobnega se je zgodilo na spektaklu UFC 231, ko so Chrisu Barnettu v Abu Dabiju ponagajale hlačke, kar je nasmejalo komentatorja Daniela Cormierja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Chris Barnett je sicer stari znanec najmočnejše organizacije na svetu, kar se tiče mešanih borilnih veščin. Borba proti Hamdyju Abdelwahabu je bila, glede na dogajanje v kletki, za čimprejšnjo pozabo, pa se je v njej zgodilo vsaj nekaj, česar se bodo privrženci MMA-ja zagotovo spominjali še nekaj časa. Barnett je imel skozi celotno borbo precej težav s hlačkami, ki so mu ob rokoborskih prijemih tekmeca lezle dol. Američan si jih je poskušal vseskozi popravljati, dokler mu to ob koncu druge runde ni več uspelo in je občinstvu v Abu Dabiju pokazal zadnjico.

Dogodek je najbolj nasmejal strokovnega komentatorja organizacije UFC in nekdanjega svetovnega prvaka v poltežki ter težki kategoriji Daniela Cormierja, ki je prizor pospremil z besedami: "Luna je zunaj." Barnett se je sicer nasmejal in si hlačke popravil, ni pa mu to pomagalo, da bi se zares vrnil v borbo. Po treh rundah je namreč izgubil po soglasni sodniški odločitvi.

borilni športi mma ufc zadnjica chris barnett
Naslednji članek

Remcov oče presenetil: Pogačar bo drugo leto izpustil Tour

Naslednji članek

'Nekoč bova sedela na kavču in rekla, da sva bila na vrhu sveta'

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kviz
25. 10. 2025 20.05
Pomembna novica, se vidi po komentarjih. Dogodek v NM pa brez možnosti za komentiranje, kar je res zaskrbljujoče.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306