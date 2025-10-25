Borec nehote pokazal zadnjico in nasmejal komentatorja

Chris Barnett je sicer stari znanec najmočnejše organizacije na svetu, kar se tiče mešanih borilnih veščin. Borba proti Hamdyju Abdelwahabu je bila, glede na dogajanje v kletki, za čimprejšnjo pozabo, pa se je v njej zgodilo vsaj nekaj, česar se bodo privrženci MMA-ja zagotovo spominjali še nekaj časa. Barnett je imel skozi celotno borbo precej težav s hlačkami, ki so mu ob rokoborskih prijemih tekmeca lezle dol. Američan si jih je poskušal vseskozi popravljati, dokler mu to ob koncu druge runde ni več uspelo in je občinstvu v Abu Dabiju pokazal zadnjico.

Dogodek je najbolj nasmejal strokovnega komentatorja organizacije UFC in nekdanjega svetovnega prvaka v poltežki ter težki kategoriji Daniela Cormierja, ki je prizor pospremil z besedami: "Luna je zunaj." Barnett se je sicer nasmejal in si hlačke popravil, ni pa mu to pomagalo, da bi se zares vrnil v borbo. Po treh rundah je namreč izgubil po soglasni sodniški odločitvi.