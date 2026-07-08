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UFC navdušil Beograd: Medić z ekspresnim nokavtom poskrbel za evforijo
Borilni športi

UFC navdušil Beograd: Medić z ekspresnim nokavtom poskrbel za evforijo

Priljubljeni brazilski UFC borec umrl v 35. letu starosti
Borilni športi

Priljubljeni brazilski UFC borec umrl v 35. letu starosti

Od borbe proti 'največjemu' do šokantnega škandala in aretacije
Borilni športi

Od borbe proti 'največjemu' do šokantnega škandala in aretacije

Beograd pripravljen na zgodovinski UFC dogodek: 'Srbija si to zasluži'
Borilni športi

Beograd pripravljen na zgodovinski UFC dogodek: 'Srbija si to zasluži'

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Joshua v prvi borbi po bližnjem srečanju s smrtjo nokavtiral Albanca Borilni športi

Joshua v prvi borbi po bližnjem srečanju s smrtjo nokavtiral Albanca

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Kruta realnost UFC: od prvakinje do dostavljalke hrane Borilni športi

Kruta realnost UFC: od prvakinje do dostavljalke hrane

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McGregor po hitrem porazu z zaslužkom, ki meji na astronomsko vsoto Borilni športi

McGregor po hitrem porazu z zaslužkom, ki meji na astronomsko vsoto

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McGregor povratek v kletko končal že po 69 sekundah Borilni športi

McGregor povratek v kletko končal že po 69 sekundah

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'Mac is back': McGregor se vrača proti staremu znancu, ki ga bo 'uničil' Borilni športi

'Mac is back': McGregor se vrača proti staremu znancu, ki ga bo 'uničil'

3
Boksar z golimi pestmi razbil nos nogometašu, po mesecu izpuščen iz pripora Borilni športi

Boksar z golimi pestmi razbil nos nogometašu, po mesecu izpuščen iz pripora

1
Fabjana v Zagrebu čaka bivši UFC-jevec Borilni športi

Fabjana v Zagrebu čaka bivši UFC-jevec

3
Petrič ostaja neporažen: Dokazal sem, da spadam na ta nivo Borilni športi

Petrič ostaja neporažen: Dokazal sem, da spadam na ta nivo

0
Je to nokavt leta? Staropoli s komolcem iz obrata Borilni športi

Je to nokavt leta? Staropoli s komolcem iz obrata

1
Drugi krog državnega prvenstva v MMA spet ni razočaral Borilni športi

Drugi krog državnega prvenstva v MMA spet ni razočaral

0
FNC 32: Breese v glavni borbi večera vse končal v 65 sekundah Borilni športi

FNC 32: Breese v glavni borbi večera vse končal v 65 sekundah

0
'Justin, čestitke. Rekel si, da boš pustil pečat na mojem obrazu, in si ga' Borilni športi

'Justin, čestitke. Rekel si, da boš pustil pečat na mojem obrazu, in si ga'

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Glavna favorita hudo pretepena pred očmi Trumpa Borilni športi

Glavna favorita hudo pretepena pred očmi Trumpa

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Frlic kljub porazu verjame v svojo kakovost, Kučinič razočarana nad sodniki Frlic kljub porazu verjame v svojo kakovost, Kučinič razočarana nad sodniki Borilni športi

Frlic kljub porazu verjame v svojo kakovost, Kučinič razočarana nad sodniki

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Zakonca Drnovšek spisala zgodovino, Ramdedović očaral navijače Borilni športi

Zakonca Drnovšek spisala zgodovino, Ramdedović očaral navijače

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Dailidko že po dobri minuti nokavtiral Frlica in utišal Tivoli Borilni športi

Dailidko že po dobri minuti nokavtiral Frlica in utišal Tivoli

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Hala Tivoli v pričakovanju borilnega spektakla WFC 30 Borilni športi

Hala Tivoli v pričakovanju borilnega spektakla WFC 30

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, oviran promet.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 14 min, dolžina: 3 km in 600 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
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