12 kg pretežki zvezdnik po brutalnem nokavtu izbrisal družbena omrežja

Greg Hardy je proti 13 centimetrov nižjemu in neverjetnih 24 kilogramov lažjemu Darku Stošiću zdržal do tretje runde, v kateri pa je ljubljenec beograjskega občinstva prišel do predčasnega zaključka. In to kakšnega. Stošić je na polovici zadnje runde nasprotnika stresel z levico, ga dodatno ranil z močno brco v nogo, usoden pa je bil desni kroše, ki je uspaval Američana.

37-letni Hardy, sicer nekdanji igralec ameriškega nogometa, ki je v Ligi NFL najvidnejši pečat pustil pri ekipi Carolina Panthers, je na debiju pod okriljem organizacije FNC vknjižil svoj šesti karierni poraz. Ob tem ima osem zmag, dve od teh je vknjižil v UFC-ju.

Dan po porazu je Hardy svoje oboževalce nagovoril prek Instagrama: "Za nekaj časa se poslavljam, izbrisal bom aplikacijo. To ni bil rezultat, ki sem ga želel, ampak sem ponosen nase, saj sem se boril z najboljšim Srbom. Vrnil se bom, ko bodo bedaki nehali govoriti. Če me potrebujete, sem z družino in hujšam, čeprav sem 136-kilogramska ninja z vrhunskimi trebušnjaki."