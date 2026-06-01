Borilni športi

12 kg pretežki zvezdnik po brutalnem nokavtu izbrisal družbena omrežja

Beograd, 01. 06. 2026 15.49 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Darko Stošić - Greg Hardy

Na sobotnem dogodku FNC 31 v Beogradu je veliko pozornosti požela borba nekdanjih UFC borcev Darka Stošića in Grega Hardyja. Ta je na uradnem tehtanju za kar 12 kg zgrešil težo, Srb ga je ugasnil z nokavtom, Američan pa je nato izbrisal svoja družbena omrežja. Posnetke vseh borb si lahko ogledate na VOYO.

Greg Hardy je proti 13 centimetrov nižjemu in neverjetnih 24 kilogramov lažjemu Darku Stošiću zdržal do tretje runde, v kateri pa je ljubljenec beograjskega občinstva prišel do predčasnega zaključka. In to kakšnega. Stošić je na polovici zadnje runde nasprotnika stresel z levico, ga dodatno ranil z močno brco v nogo, usoden pa je bil desni kroše, ki je uspaval Američana.

Greg Hardy in Darko Stošić
Greg Hardy in Darko Stošić
FOTO: FNC

37-letni Hardy, sicer nekdanji igralec ameriškega nogometa, ki je v Ligi NFL najvidnejši pečat pustil pri ekipi Carolina Panthers, je na debiju pod okriljem organizacije FNC vknjižil svoj šesti karierni poraz. Ob tem ima osem zmag, dve od teh je vknjižil v UFC-ju.

Dan po porazu je Hardy svoje oboževalce nagovoril prek Instagrama: "Za nekaj časa se poslavljam, izbrisal bom aplikacijo. To ni bil rezultat, ki sem ga želel, ampak sem ponosen nase, saj sem se boril z najboljšim Srbom. Vrnil se bom, ko bodo bedaki nehali govoriti. Če me potrebujete, sem z družino in hujšam, čeprav sem 136-kilogramska ninja z vrhunskimi trebušnjaki."

Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
