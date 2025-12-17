18-kratni svetovni prvak Crawford neporažen končal kariero

"Odhajam kot eden največjih borcev vseh časov. Ni mi treba ničesar več dokazovati," je na spletu zapisal Američan, ki je septembra na novo spisal zgodovino boksa, ko je premagal Saula Alvareza in postal prvi boksar v moderni dobi, ki je osvojil absolutne naslove v treh kategorijah, in sicer v lahki velterski, velterski in supersrednji.

"Vsak borec ve, da bo ta trenutek prišel, vprašanje je le, kdaj. Ta šport mi je dal vse, boril sem se za svojo družino, boril sem se za svoje mesto, boril sem se za otroka, ki sem bil nekoč, ko nisem imel nič drugega kot sanje in par rokavic. Temu športu sem dal vsak dih, ki sem ga imel, vsak sparing, vsako zmago, vsak drobec svojega srca," je ob slovesu zapisal boksar, rojen v Omahi.