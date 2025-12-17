Naslovnica
Borilni športi

18-kratni svetovni prvak Crawford neporažen končal kariero

New York, 17. 12. 2025 10.16 pred 17 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Terence Crawford

Ameriški boksar Terence Crawford, 18-kratni svetovni prvak v kar petih kategorijah, je sporočil, da je končal kariero. 38-letni borec je za razlog navedel pomanjkanje motiva, saj je osvojil vse, kar si je želel. Poklicno kariero je končal z 42 zmagami, od tega jih je 31 dosegel z nokavti, in brez poraza.

"Odhajam kot eden največjih borcev vseh časov. Ni mi treba ničesar več dokazovati," je na spletu zapisal Američan, ki je septembra na novo spisal zgodovino boksa, ko je premagal Saula Alvareza in postal prvi boksar v moderni dobi, ki je osvojil absolutne naslove v treh kategorijah, in sicer v lahki velterski, velterski in supersrednji.

Terence Crawford
Terence Crawford
FOTO: AP

To je bil zadnji dvoboj Terenca Crawforda. Svojo profesionalno kariero je začel leta 2008 z zmago nad Brianom Cummingsom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vsak borec ve, da bo ta trenutek prišel, vprašanje je le, kdaj. Ta šport mi je dal vse, boril sem se za svojo družino, boril sem se za svoje mesto, boril sem se za otroka, ki sem bil nekoč, ko nisem imel nič drugega kot sanje in par rokavic. Temu športu sem dal vsak dih, ki sem ga imel, vsak sparing, vsako zmago, vsak drobec svojega srca," je ob slovesu zapisal boksar, rojen v Omahi.

