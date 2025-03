Mladi up slovenskega juda na 19. rojstni dan do uspeha kariere

Mlada slovenska judoistka Nika Tomc je na veliki nagradi v Linzu prišla do uspeha kariere. Judoistka celjskega Sankakuja si je namreč ravno na 19. rojstni dan priborila prvo medaljo na velikih nagradah v karieri. V kategoriji do 57 kilogramov je premagal štiri tekmice in klonila šele v velikem finalu, kjer je morala priznati poraz proti prvi nosilki kategorije Nemki Seiji Ballhaus.